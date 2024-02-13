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Zerox852
Байден настаивает на шестинедельном перемирии в рамках сделки между Израилем и Хамас
Встреча с королем Иордании происходит на фоне роста опасений по поводу Рафаха

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Такое перемирие "позволило бы обеспечить немедленный и устойчивый период спокойствия в секторе города Газа как минимум на шесть недель, что позволит нам потратить время на создание чего-то более прочного", - заявил Байден в понедельник после встречи с королём Иордании Абдулла II в Белом доме.

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Комментарии Байдена стали самыми подробными по поводу текущих переговоров между Израилем и Хамасом, которые США помогают проводить вместе с такими странами, как Египет и Катар. "Основные элементы сделок уже на столе", - сказал Байден, добавив, что США "сделают все возможное, чтобы это произошло". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе оценил шансы на прекращение огня скептически. Требования Хамаса, включая условие о выводе израильских войск из сектора Газа примерно через 90 дней, "иллюзорны", - заявил он. 

Байден и Абдулла встретились в условиях растущих опасений относительно возможного израильского наземного наступления в городе Рафах, что угрожает дальнейшему разжиганию региональных напряжённостей и ухудшению гуманитарного кризиса в Газе. Байден сказал, что он и король - ключевой союзник США на Ближнем Востоке - обсудили Рафах и способы обеспечения более эффективной помощи для Газы.

#сша #байден
Источник: bloomberg.com
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