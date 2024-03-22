Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Индия успешно испытала многоразовую ракету
Индия успешно испытала многоразовую ракету-носитель RLV LEX.

реклама

Амбициозное предприятие Индии по созданию многоразовых ракет-носителей (RLV) достигло сегодня захватывающей вехи. Крылатая ракета, прозванная Pushpak или RLV LEX-02, после экспериментального полета безупречно совершила посадку на взлетно-посадочную полосу в штате Карнатака.

реклама

Председатель Индийской организации космических исследований (IRSO) приветствовал превосходные и точные результаты миссии. Космическое агентство с гордостью объявило, что ISRO снова добилась успеха!

В ходе испытаний шаттл, получивший название Pushpak, был сброшен с вертолета ВВС и совершил автономную посадку в условиях, повторяющих реальное возвращение из космоса. По данным ISRO, крылатый аппарат... автономно приблизился к взлетно-посадочной полосе с поправками на поперечную дальность. Он приземлился точно на взлетно-посадочную полосу и остановился, используя тормозной парашют, тормоза шасси и систему управления носовым колесом.

Это уже третий полет Pushpak, который подтверждает возможности роботизированной посадки во все более сложных сценариях. Несмотря на то, что до начала эксплуатации Pushpak пройдут годы, каждое успешное испытание приближает Индию к мечте о доступных и устойчивых космических запусках.

ISRO заявляет, что крылатый корпус и все системы полета, использовавшиеся на RLV-LEX-01, были повторно использованы в миссии RLV-LEX-02 после соответствующей сертификации/разрешений. Таким образом, эта миссия также демонстрирует возможность повторного использования летательного оборудования и систем полета. По результатам наблюдений за RLV-LEX-01, конструкция планера и шасси были усилены, чтобы выдерживать более высокие посадочные нагрузки.

Ракета Pushpak способна произвести революцию в космической деятельности. Они могут дозаправлять спутники на орбите или даже забирать старые спутники для ремонта, помогая свести к минимуму растущую проблему космического мусора. Проект - это свидетельство приверженности Индии к космическим инновациям. За последнее десятилетие бесчисленные инженеры и ученые внесли свой вклад в его разработку. Примечательно, что предыдущие полеты Pushpak в 2016 и 2023 годах также сопровождались успешными посадками, демонстрируя устойчивый прогресс Индии в области RLV.

Вдохновленный мифологической летающей колесницей Пушпак Виман, индийский многоразовый космический челнок воплощает стремление страны к самодостаточности в области космических технологий. При постоянном успехе и поддержке правительства (более $12 млн) Индия намерена войти в число стран-первопроходцев в области многоразовых технологий запуска.

#индия #ракета-носитель #pushpak #rlv lex #rlv-lex-01 #rlv lex-02
Источник: mk.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
7
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Следующая модель смартфона Samsung Galaxy S25 обещает значительные изменения в дизайне
1
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
В сети опубликованы кадры прилета российского «Ланцета» по патрульному катеру ВМФ Украины
+
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
71
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Андрей Марченко
15:06
Надо и в танках подобное чтото предпринимать.
Успешное IPO Reddit указывает на хорошие возможности для технологических IPO
Чато -- Бот
15:04
Ну что, увколлы, в честь тяпницы напихаем в панамку Мошэ-Трусикеру кака бычно штук 30-40 собачьих пыпысек, чтоб ему с друзявками этой гарной хаванины аж до понедельника хватило.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Zystax
15:03
Чудило, у тебя в каждом посте про гомосятину, ты на радугу что-ли долго смотрел или ты не из России? У нас это теперь запрещено, читай 6.21 КоАП РФ, иди мой рот с мылом, коли галоперидол и вперед - ра...
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Станислав Поморцев
15:00
Долбаеб
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
OgoGoLog
14:58
Сейчас бы иногентам верить. За бакс родную мать продадут. https://www.forbes.ru/society/502122-minust-priznal-inoagentami-izdanie-verstka-i-sozdatela-masani-olega-kuvaeva
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
14:58
Как надо правильно выключать свет скакуасам. В Харькове,... и не только: Выключаем свет. https://t.me/imperialherald/13014
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам и арсеналам Украины
OgoGoLog
14:56
Ну да, тебе правительство всё сразу должно рассказывать. И планы наступления на госуслуги высылать для проверки. Замалчивание проводилось в первую очередь для усыпления бдительности противника. О план...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:53
Если ты действуешь во вред своим согражданам - то ты однозначно предатель. Тут и философствовать не надо и про присяги рассуждать.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:42
Кто же будет доверять предателям? Предал раз - предаст всегда. Как такому оружие доверять то?
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:41
Повестки могут прийти любому, только вот это не значит, что тебя на фронт сразу потащат. Я писал про тот круг лиц, который призовут на какую-либо службу. Сказки, сказки, сказки. Одни сказки. Невыносим...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем