Индия успешно испытала многоразовую ракету-носитель RLV LEX.

Амбициозное предприятие Индии по созданию многоразовых ракет-носителей (RLV) достигло сегодня захватывающей вехи. Крылатая ракета, прозванная Pushpak или RLV LEX-02, после экспериментального полета безупречно совершила посадку на взлетно-посадочную полосу в штате Карнатака.

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Председатель Индийской организации космических исследований (IRSO) приветствовал превосходные и точные результаты миссии. Космическое агентство с гордостью объявило, что ISRO снова добилась успеха!

В ходе испытаний шаттл, получивший название Pushpak, был сброшен с вертолета ВВС и совершил автономную посадку в условиях, повторяющих реальное возвращение из космоса. По данным ISRO, крылатый аппарат... автономно приблизился к взлетно-посадочной полосе с поправками на поперечную дальность. Он приземлился точно на взлетно-посадочную полосу и остановился, используя тормозной парашют, тормоза шасси и систему управления носовым колесом.

Это уже третий полет Pushpak, который подтверждает возможности роботизированной посадки во все более сложных сценариях. Несмотря на то, что до начала эксплуатации Pushpak пройдут годы, каждое успешное испытание приближает Индию к мечте о доступных и устойчивых космических запусках.

ISRO заявляет, что крылатый корпус и все системы полета, использовавшиеся на RLV-LEX-01, были повторно использованы в миссии RLV-LEX-02 после соответствующей сертификации/разрешений. Таким образом, эта миссия также демонстрирует возможность повторного использования летательного оборудования и систем полета. По результатам наблюдений за RLV-LEX-01, конструкция планера и шасси были усилены, чтобы выдерживать более высокие посадочные нагрузки.

Ракета Pushpak способна произвести революцию в космической деятельности. Они могут дозаправлять спутники на орбите или даже забирать старые спутники для ремонта, помогая свести к минимуму растущую проблему космического мусора. Проект - это свидетельство приверженности Индии к космическим инновациям. За последнее десятилетие бесчисленные инженеры и ученые внесли свой вклад в его разработку. Примечательно, что предыдущие полеты Pushpak в 2016 и 2023 годах также сопровождались успешными посадками, демонстрируя устойчивый прогресс Индии в области RLV.

Вдохновленный мифологической летающей колесницей Пушпак Виман, индийский многоразовый космический челнок воплощает стремление страны к самодостаточности в области космических технологий. При постоянном успехе и поддержке правительства (более $12 млн) Индия намерена войти в число стран-первопроходцев в области многоразовых технологий запуска.