Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС автоматически отменен, не запустился двигатель.

Три астронавта, надеявшиеся отправиться на Международную космическую станцию (МКС), столкнулись с тем, что их планы по запуску были внезапно отменены прямо перед стартом. Российская ракета "Союз" была всего в 20 секундах от того, чтобы доставить на орбиту астронавта НАСА Трейси Дайсон, россиянина Олега Новицкого и белорусского астронавта Марину Василевскую, когда все отключилось.

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Прерванный запуск произошел на казахстанском космодроме Байконур - объекте, арендуемом Россией. Автоматическая система безопасности сработала на отключение, обеспечив безопасность экипажа. Космические агентства подтвердили, что астронавты не пострадали.

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор трансляции, которую вел «Роскосмос».

Российское космическое агентство Роскосмос не тратило много времени на работу. Глава агентства Юрий Борисов рассказал о том, что проблема уже найдена: падение напряжения в источнике питания. Борисов настроен оптимистично, и вторая попытка запуска уже запланирована на 23 марта.

Однако это не самый гладкий запуск для российской космической программы. Всего несколько лет назад, в 2018 году, аналогичный запуск с Ником Хейгом и Алексеем Овчининым прошел неудачно вскоре после старта. Астронавты совершили аварийную посадку, но, к счастью, остались целы.

Даже с учетом этой новой проблемы МКС всегда была знаком сотрудничества, даже в условиях эскалации напряженности между Россией и Западом из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. НАСА хочет сохранить станцию до 2030 года.

Пока что нынешняя команда на МКС - астронавты из НАСА и Роскосмоса - будет ждать своих новых коллег еще немного. Эксперты быстро выявили причину первой неудачи, что дает надежду на успешный запуск со второй попытки. Между тем, прерванный запуск не повлиял на отдельную миссию SpaceX Dragon по доставке грузов, которая в настоящее время находится на пути к МКС. Она успешно стартовала с мыса Канаверал 21 марта 2024 года.