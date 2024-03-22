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На Украине зафиксировали сбои в работе интернета
Сбои в работе интернета зафиксировали в Харькове, Днепропетровске, Виннице, Хмельницком, Полтаве, Сумах и Кировограде, сообщает NetBlocks.

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В ряде украинских городов, включая Харьков, Днепропетровск, Винницу и Хмельницкий, происходит серьезное прерывание интернет-соединений, согласно данным организации NetBlocks. Кроме того, проблемы с доступом к сети возникают в Полтаве, Сумах и Кировограде в связи с аварийными выключениями электроэнергии.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об атаке на энергетические объекты страны в ночь на 22 марта 2024 года, включая повреждение систем производства, передачи и распределения энергии в различных областях. Обесточивание линии электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС, и попадание ракетного удара на Днепровскую гидроэлектростанцию были также указаны как результаты этих атак.

В результате ракетного удара на Днепровской ГЭС были уничтожены или сильно повреждены машинные залы и подъемные механизмы, начался пожар, согласно украинским СМИ. Движение по автодорожному переходу через дамбу ограничено полностью. Администрация станции сообщает, что радиационный фон на объекте и в окружающей местности остается на прежнем уровне и не превышает естественных фоновых природных значений. В настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены, пять из них находятся в состоянии «холодный останов», а один - «горячий останов».

По данным Минобороны России, атаки нацелены исключительно на военные объекты и энергетическую инфраструктуру Украины. По данным военного ведомства, это должно ограничить гражданские потери и минимизировать вред для населения Украины в целом.

С начала 2024 года Россия усиливает военные атаки на энергетическую систему Украины, существенно подрывая безопасность энергоснабжения страны. Бомбардировки, продолжавшиеся в течение всего отопительного сезона 2023/24 года и возобновившиеся в последние месяцы, были направлены на широкий спектр объектов энергетической инфраструктуры, от электростанций до нефтеперерабатывающих заводов и объектов централизованного теплоснабжения. Всемирный банк недавно подсчитал, что энергетический сектор Украины понес ущерб в размере $12 млрд в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине.


В свете продолжающихся атак со стороны Российской Федерации обеспечение устойчивости энергосистемы и укрепление безопасности электроэнергии являются ключевыми приоритетами для Украины. Международное энергетическое агентство (МЭА), углубившее свои отношения с Украиной после начала СВО, стремится оказать ей поддержку, обмениваясь данными и аналитическими материалами и работая напрямую с политиками, которые стремятся удовлетворить насущные потребности страны в энергии и разработать планы на долгосрочную перспективу.

#россия #украина #сво #интернет #специальная военная операция #электроэнергия #гидроэлектростанция #днепровская гэс
Источник: rbc.ru
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