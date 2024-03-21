Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Google использует нейросети для точного прогнозирования наводнений
Прогнозы наводнений Google основаны на нескольких общедоступных наборах погодных данных и информации о физических водоразделах.

реклама

Наводнения остаются одним из самых разрушительных стихийных бедствий на планете, нанося ущерб общинам и ежегодно нанося ущерб на миллиарды долларов. Последствия еще более разрушительны в тех регионах, где системы раннего предупреждения неадекватны или недоступны. Google AI пытается изменить это, используя свои возможности искусственного интеллекта для улучшения прогнозирования наводнений по всему миру, особенно в тех регионах, которые наиболее уязвимы к повышению уровня воды и внезапным наводнениям.

реклама

В новой исследовательской работе, опубликованной в журнале Nature, компания Google Research описывает прорыв в глобальных гидрологических технологиях на базе ИИ, которые демонстрируют значительные улучшения в прогнозировании наводнений по всему миру. Эта технология была реализована как часть Flood Hub, предоставляя пользователям действенные оповещения о наводнениях через Google Поиск, Карты и уведомления Android.

Исторически сложилось так, что точный прогноз наводнений требовал обширных местных данных, таких как измерения стока рек с помощью водомеров. Эта критически важная инфраструктура отсутствует во многих регионах, особенно в развивающихся странах, что делает надежные прогнозы практически невозможными. В результате увеличивается разрыв в системах раннего предупреждения между развитыми странами и странами, наиболее остро пострадавшими от изменения климата.

Амбициозное решение Google использует ИИ для устранения этого критического пробела в данных. Обучая глобальные модели машинного обучения на различных наборах метеорологических и географических данных, система Google может прогнозировать наводнения даже в «неизмеренных» водоразделах – областях, где измерения речного стока недоступны.

Благодаря этим достижениям Google Flood Hub за последний год значительно расширил сферу своей деятельности, теперь охватывая 80 стран и примерно 460 млн человек, которые ранее не имели доступа к надежным оповещениям о наводнениях. Эти регионы включают Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и некоторые части Южной и Центральной Америки. Во многих случаях, особенно в Африке, эти улучшения привели к тому, что точность предупреждений о наводнениях сравнялась с прогнозами в Европе.

Путешествие началось в 2017 году с пилотного проекта в подверженном наводнениям регионе Патна в Индии, демонстрирующего, как ИИ, работая с местными данными, может улучшить прогнозы. Дальнейшие исследования и сотрудничество помогли Google AI усовершенствовать модели машинного обучения, которые превзошли традиционное гидрологическое моделирование.

Google прогнозирует наводнения опираясь на многочисленные общедоступные наборы погодных данных и информацию о физических водоразделах. Его механизм ИИ обрабатывает эту сложную информацию, генерируя прогнозы речных наводнений на срок до семи дней с удивительно высокой точностью.

Компания Google осознает важность сотрудничества с научным сообществом, правительствами и гуманитарными организациями для достижения максимального эффекта. Сотрудничество со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и ее инициатива «Ранние предупреждения для всех» напрямую поддерживают усилия по обеспечению ранних предупреждений о глобальных климатических опасностях к 2027 году.

Google заявляет, что с оптимизмом смотрит на то, что эти достижения, основанные на искусственном интеллекте, значительно уменьшат последствия наводнений в уязвимых сообществах. Предоставление точных и своевременных предупреждений о наводнениях дает людям критический момент, необходимый для эвакуации до того, как паводковые воды обрушатся. Эти прогнозы предоставляют информацию для подготовки правительствам и агентствам по оказанию помощи, потенциально спасая жизни.

В исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature, дополнительно подчеркивается потенциальная роль, которую ИИ будет продолжать играть в решении сложных глобальных проблем — от прогнозирования стихийных бедствий до устранения последствий изменения климата.

#google #технологии #искуственный интелелкт #google ai #прогнозы наводнений
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
20
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
7
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
6
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
5
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
1
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
13
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
+
Европа приняла закон, позволяющий использовать российские деньги для покупки оружия Украине
5
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
1
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
2
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
1
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
1
Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
1
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
5
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
2

Популярные статьи

Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
46
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
2
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
36
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
18

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
19:16
17 штук -высеров было за две с небольшим недели
Анонсирован смартфон OnePlus Ace 3V на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 и с зарядкой 100 Вт
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
19:16
Быстрее бы уже в мозг воткнули нейролинк, чтоб линк в старлинк всегда был онлайн)
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
Вадим Кудрявцев
19:14
Ну да,200 рублей то дороже собственной гордости .не так ли ,петушок ? тебя ток ленивый тут не поливал говном и причем за дело,но ты вспоминаешь про 200 рублей заработанных за высер и отряхнув говно с ...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Бот_Пригожина_03081
19:09
Упс... Свинину в пыль.
В РФ возобновлено производство фугасных авиабомб ФАБ-3000М-54, пробивающих 10 метров бетона
Serezhka
19:07
Обоссанный бублик вещает о какой-то сбалансированности системы? А как-же его ежедневные высеры с говносборками?
Анонсирован смартфон OnePlus Ace 3V на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 и с зарядкой 100 Вт
Вадим Кудрявцев
19:06
да этому психоаналитику херову на дошик бы собрать в своем укростане,Он не понимает что он себя сейчас описал.бабы -нет,перспективы -нет.Живет в сарае -показывал лет 5 назад свой хутор.Сидит писюльки ...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Вадим Кудрявцев
19:01
да я протебя,пидарок тут ты да твои твинки чернозадые
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
PanzerK
19:00
Ну у меня лично была HD6870 с 1Gb памяти и этот 1Gb ой как боком ей вышел в конце её жизненного срока, но благо я её не покупал, так что жаловаться особо не на что. Но играть на ней в Final Fantasy 1...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
22870
18:59
Зато из GOG пропала первая. У меня пропала и купленная. Показывается, но нельзя скачать.
Horizon Forbidden West вышла на ПК
Вадим Кудрявцев
18:58
просто твои высеры открывать никто не будет и тем закончится,даже сейчас кто умнее поставили ublock и подобное и хрен там а не сбор аналитики о посещавших страницу
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем