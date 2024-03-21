Прогнозы наводнений Google основаны на нескольких общедоступных наборах погодных данных и информации о физических водоразделах.

Наводнения остаются одним из самых разрушительных стихийных бедствий на планете, нанося ущерб общинам и ежегодно нанося ущерб на миллиарды долларов. Последствия еще более разрушительны в тех регионах, где системы раннего предупреждения неадекватны или недоступны. Google AI пытается изменить это, используя свои возможности искусственного интеллекта для улучшения прогнозирования наводнений по всему миру, особенно в тех регионах, которые наиболее уязвимы к повышению уровня воды и внезапным наводнениям.

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В новой исследовательской работе, опубликованной в журнале Nature, компания Google Research описывает прорыв в глобальных гидрологических технологиях на базе ИИ, которые демонстрируют значительные улучшения в прогнозировании наводнений по всему миру. Эта технология была реализована как часть Flood Hub, предоставляя пользователям действенные оповещения о наводнениях через Google Поиск, Карты и уведомления Android.

Исторически сложилось так, что точный прогноз наводнений требовал обширных местных данных, таких как измерения стока рек с помощью водомеров. Эта критически важная инфраструктура отсутствует во многих регионах, особенно в развивающихся странах, что делает надежные прогнозы практически невозможными. В результате увеличивается разрыв в системах раннего предупреждения между развитыми странами и странами, наиболее остро пострадавшими от изменения климата.

Амбициозное решение Google использует ИИ для устранения этого критического пробела в данных. Обучая глобальные модели машинного обучения на различных наборах метеорологических и географических данных, система Google может прогнозировать наводнения даже в «неизмеренных» водоразделах – областях, где измерения речного стока недоступны.

Благодаря этим достижениям Google Flood Hub за последний год значительно расширил сферу своей деятельности, теперь охватывая 80 стран и примерно 460 млн человек, которые ранее не имели доступа к надежным оповещениям о наводнениях. Эти регионы включают Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и некоторые части Южной и Центральной Америки. Во многих случаях, особенно в Африке, эти улучшения привели к тому, что точность предупреждений о наводнениях сравнялась с прогнозами в Европе.

Путешествие началось в 2017 году с пилотного проекта в подверженном наводнениям регионе Патна в Индии, демонстрирующего, как ИИ, работая с местными данными, может улучшить прогнозы. Дальнейшие исследования и сотрудничество помогли Google AI усовершенствовать модели машинного обучения, которые превзошли традиционное гидрологическое моделирование.

Google прогнозирует наводнения опираясь на многочисленные общедоступные наборы погодных данных и информацию о физических водоразделах. Его механизм ИИ обрабатывает эту сложную информацию, генерируя прогнозы речных наводнений на срок до семи дней с удивительно высокой точностью.

Компания Google осознает важность сотрудничества с научным сообществом, правительствами и гуманитарными организациями для достижения максимального эффекта. Сотрудничество со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и ее инициатива «Ранние предупреждения для всех» напрямую поддерживают усилия по обеспечению ранних предупреждений о глобальных климатических опасностях к 2027 году.

Google заявляет, что с оптимизмом смотрит на то, что эти достижения, основанные на искусственном интеллекте, значительно уменьшат последствия наводнений в уязвимых сообществах. Предоставление точных и своевременных предупреждений о наводнениях дает людям критический момент, необходимый для эвакуации до того, как паводковые воды обрушатся. Эти прогнозы предоставляют информацию для подготовки правительствам и агентствам по оказанию помощи, потенциально спасая жизни.

В исследовательской статье, опубликованной в журнале Nature, дополнительно подчеркивается потенциальная роль, которую ИИ будет продолжать играть в решении сложных глобальных проблем — от прогнозирования стихийных бедствий до устранения последствий изменения климата.