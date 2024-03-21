Grand Theft Auto 6 быстро становится самой долгожданной игрой всех времен - а до ее выхода еще как минимум 10 месяцев.

С тех пор как в начале декабря Rockstar Games опубликовала трейлер к игре после его утечки в сеть, социальные сети стали рассадником утечек, слухов и теорий о том, когда именно выйдет игра.

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Это неудивительно, ведь Grand Theft Auto 5 была признана лучшей игрой последнего десятилетия - она вышла в 2013 году и до сих пор пользуется популярностью у геймеров, а Rockstar продолжает выпускать обновления GTA Online. Что касается GTA 6, то Rockstar пока подтвердила только то, что было показано в трейлере, включая то, что игра выйдет в 2025 году.

Но геймерам не терпится узнать как можно больше об игре, поскольку разработчики, похоже, продолжают наращивать ожидание того, что станет одним из самых больших игровых моментов в истории. Одна из основных теорий заключается в том, что Rockstar, возможно, уже определила, когда именно GTA 6 выйдет в 2025 году, недавно разместив объявление о вакансии на 12 месяцев с фиксированным сроком.





В этом объявлении есть фраза финальный продукт, что дало повод предположить, что он может быть выпущен в течение этих 12 месяцев. Инсайдеры из издания Bloomberg, а также два других авторитетных источников, тоже предполагают, что выход новой игры серии под названием Grand Theft Auto VI может состояться в первых месяцах 2025 года.