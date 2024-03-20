Компания Microsoft заявила о назначении соучредителя DeepMind Мустафы Сулеймана главой подразделения бизнеса Microsoft AI, связанного с ИИ.

Теперь у Microsoft впервые появился один руководитель, курирующий потребительский искусственного интеллекта (ИИ). Соучредитель DeepMind Мустафа Сулейман переходит в компанию из конкурирующей Inflection AI. Сулейман попытается продвинуть потребительский помощник Copilot в будущее, готовясь к долгой борьбе с Google за первенство в области ИИ среди компаний «большой пятерки» Кремниевой долины.

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Официально Сулейман будет занимать должность исполнительного вице-президента и генерального директора нового подразделения под названием Microsoft AI, подчиняясь непосредственно генеральному директору Сатье Наделле. К нему присоединится соучредитель Inflection AI Карен Симонян, который займет должность главного научного сотрудника.

Несмотря на то, что компания Microsoft быстро вышла на старт и стала лидером по сравнению с Google, в январе агентство Bloomberg сообщило, что доля рынка Bing почти не изменилась по сравнению с поисковым конкурентом. Кроме того, в начале этого года инженер Microsoft поднял тревогу по поводу безопасности DALL-E 3 и Copilot от OpenAI и даже обратился в FTC. Еще больше осложняет ситуацию то, что усилия Google в области ИИ могут получить огромный импульс, поскольку, по сообщениям, компания ведет переговоры с Apple о подключении инструментов генеративного ИИ производителя iPhone.

Объявляя о своем переходе в Microsoft, Сулейман написал в X, что несколько наших замечательных коллег из Inflection AI присоединятся к нему и Симоньян в Microsoft AI. Но это может быть преуменьшением. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Microsoft вместо этого нанимает большую часть сотрудников из своего стартапа Inflection AI.

Сулейман стал одним из основателей DeepMind в 2010 году, за четыре года до того, как Google купила британско-американский ИИ-стартап за сумму, которая, по некоторым данным, составляет от $400 до $650 млн. Сулейман покинул DeepMind в 2019 году, чтобы присоединиться к Google, а еще через три года он стал соучредителем Inflection AI.