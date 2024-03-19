Китайские ученые разработали новый вид модульного разделяемого дрона, который может разделяться в полете на более мелкие, независимые дроны.

Китайские ученые разработали новый вид модульного разделяемого дрона, который может разделяться в полете на более мелкие, независимые дроны. Новая система беспилотников может заполонить воздушное пространство противника и запутать системы противовоздушной и противоракетной обороны, если сообщения окажутся правдивыми.

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По словам исследователей, беспилотник может в мгновение ока разделиться на два, три или даже шесть меньших дронов. Беспилотники могут стать началом нового типа боевых действий.

Как утверждается, каждый разделяемый дрон-субъединица имеет одну лопасть и может свободно парить, как обычный дрон. Исследователи объясняют, что эти дроны-субъединицы могут выполнять такие специфические мини-роли, как командование, разведка, слежение и даже атака.

Разработанный профессором Ши Чживэем из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, новый беспилотник является результатом многолетних исследований в этой области. Однако издание South China Morning Post (SCMP) сообщает о медленном прогрессе, так как эффективность полета значительно снижается при совместном использовании традиционных беспилотников.

Ши и его команда опубликовали свои результаты в рецензируемой статье в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. В статье говорится, что команда успешно справилась с задачей по созданию комбинированного дрона, эффективность полета которого почти в два раза выше, чем у аналогичного по размеру мультироторного дрона.

Команда объясняет, что когда разделяемые части дрона работали вместе, они могли летать быстрее и преодолевать большие расстояния, чем по отдельности. Даже отделившись от группы, дроны все равно имели эффективность полета более чем на 40% выше, чем традиционные маленькие дроны.

Как сообщает SCMP, это первый случай, когда комбинированные дроны превосходят отдельные в любом состоянии полета. Однако Ши пояснил, что комбинированный дизайн и технология разделения могут еще больше повысить эффективность использования дронов. Чтобы добиться этого, команда черпала вдохновение из маловероятного источника - семян клена. Уникальная структура семени, включающая в себя крыловидный венчик, который вращается вокруг него, обеспечивает подъемную силу и позволяет ему зависать или даже подниматься в ветреную погоду. Команда разработчиков считает, что беспилотники, вдохновленные кленовыми семенами, могут быть использованы в будущих военных действиях.

Однако задача состоит в том, чтобы собрать их для эффективного полета на большие расстояния. Для этого, после многочисленных попыток, исслеодователи провели обширные испытания в аэродинамической трубе и, наконец, нашли форму лопасти, которая поддерживает комбинированный полет и эффективность одиночного полета. Во время летных испытаний комбинированный корпус и отдельные дроны были очень устойчивы.

Однако, максимальная скорость полета комбинированного разделяемого дрона была несопоставима с некоторыми высокопроизводительными военными беспилотниками. Впрочем, это может и не иметь значения, поскольку задача комбинированного дрона - просто проникнуть в воздушное пространство противника. Попав туда, он разделится, что позволит рою преодолеть вражескую оборону за счет огромной численности.

Исследователи предположили, что солдат может нести множество модулей, позволяющих собирать различные типы и количество беспилотников для выполнения миссий. SCMP поясняет, что это даст Народно-освободительной армии Китая (НОАК) тактическое преимущество над противниками.