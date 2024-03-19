Ведущий поставщик высокопроизводительных специализированных ПК-систем MAINGEAR и мировой лидер в области NAND-контроллеров и решений для хранения данных Phison сегодня представили новаторские рабочие станции MAINGEAR PRO AI с процессорами Phison Технология aiDAPTIV+.

Компании MAINGEAR и Phison объявили о выпуске новых рабочих станций MAINGEAR PRO AI. Эти рабочие станции оснащены технологией aiDAPTIV+ компании Phison, специально разработанной для того, чтобы сделать разработку и обучение с использованием больших языковых моделей (LLM) более доступным и недорогим для малого и среднего бизнеса (СМБ).

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Рабочие станции MAINGEAR PRO AI Shodan предлагают возможности обучения LLM на уровне суперкомпьютера без высокой цены, связанной с традиционными серверами для обучения AI. Поскольку сложность и востребованность крупномасштабных генеративных моделей ИИ продолжают расти, необходимость в более мощном оборудовании стала очевидной. К сожалению, это сделало обучение моделей дорогостоящим и недоступным для многих СМБ.

На помощь приходит aiDAPTIV+ - революционная технология, интегрирующая кэширующие SSD-накопители в рабочие станции MAINGEAR PRO AI. Эта технология оптимизирует выполнение моделей ИИ в рамках ограничений доступных ресурсов GPU и DRAM. В результате значительно снижаются требования к аппаратному обеспечению и затраты, что позволяет MAINGEAR предоставить мощное решение для обучения моделей ИИ на стандартном настольном ПК. Для компаний, желающих увеличить масштабы, добавление новых рабочих станций PRO AI позволяет плавно увеличить объем данных для обучения и сократить время обучения.

Основатель и генеральный директор MAINGEAR Уоллес Сантос, подчеркнул важность этой инновации, ведь рабочие станции MAINGEAR PRO AI, работающие на базе Phison aiDAPTIV+, предоставляют пользователям возможность обучения ИИ на больших языковых моделях без чрезмерных затрат. Стремление создавать высокопроизводительные и в то же время бюджетные решения гарантирует малым и средним предприятиям, университетам и исследовательским центрам конкурентное преимущество в отрасли, которое раньше было ограничено многомиллионными инвестициями.

Рабочие станции MAINGEAR PRO AI с технологией aiDAPTIV+ обладают рядом ключевых преимуществ:

Доступная цена.

Обучение на моделях LLM стало доступным для большинства предприятий малого и среднего бизнеса.

Перспективная технология.

aiDAPTIV+ устраняет проблемы, связанные с ограничением емкости GPU и DRAM.

Контроль данных.

Обучение на границе позволяет клиентам сохранять контроль над своими данными и соблюдать их конфиденциальность.

Легкая модернизация.

Готовые компоненты обеспечивают беспроблемную модернизацию.

Компактный форм-факто.

Идеально подходит для небольших офисов и имеет стандартный дизайн настольного ПК.

Бесшумная работа.

Шумопоглощающее шасси и компоненты охлаждения Noctua обеспечивают прохладу и бесшумность работы.

Рабочие станции MAINGEAR PRO AI доступны в форм-факторах full tower и rackmount и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями клиентов и конфигурацией рабочего пространства. Они оснащены мощными процессорами Intel Xeon W7-3455, до 1 Тб памяти DDR5 и до 4x RTX 5000 Ada или 4x RTX 6000 Ada GPU, поддерживаемых SSD-накопителями с кэшированием Phison aiDAPTIV+ и программным обеспечением.

Подробные спецификации и цены представлены ниже: