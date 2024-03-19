Текущий PDF-движок Microsoft Edge будет включен в состав веб-браузера как минимум до начала 2025 года

В 2023 году компания Microsoft объявила о переходе встроенного PDF-ридера Microsoft Edge на технологию Adobe PDF. Это изменение позволило бы пользователям Edge просматривать PDF-документы с помощью движка Adobe. Тогда Microsoft и Adobe обещали, что это улучшит ситуацию, обеспечив более высокую точностью передачи цветов и графики, улучшит производительность, а также повысит безопасность. Все базовые функции просмотра и редактирования PDF останутся бесплатными в новом движке PDF. Однако пользователи Edge получат возможность использовать подписку на Acrobat, чтобы разблокировать расширенные функции.

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Первоначально компания Microsoft планировала начать миграцию потребительских устройств в марте 2023 года и завершить ее в начале 2024 года. Этот план изменился, согласно обновлению, опубликованному в оригинальном сообщении на сайте Microsoft Tech Community.

В нем Microsoft раскрывает следующую информацию:

Дата коммерческого внедрения механизма Adobe Acrobat PDF во встроенную программу чтения PDF в Microsoft Edge была перенесена на середину лета. Дата удаления текущего движка для встроенной программы чтения PDF в Microsoft Edge будет отложена до начала 2025 года.

Другими словами: переход на технологию Adobe PDF в Edge для просмотра PDF-документов перенесен на середину лета. Хотя Microsoft не уточняет год середины лета, это может означать только 2024 год. Текущий PDF-движок Microsoft Edge будет включен в состав веб-браузера как минимум до начала 2025 года.

Летом PDF-движок будет переведен на технологию Adobe PDF только для устройств пользователей. Управляемые устройства могут быть переведены на новый PDF-движок вручную.

Microsoft не объясняет причин переноса сроков. Гюнтер Борн в своем блоге отмечает, что движок Adobe не может загружать PDF-документы со встроенными формами XFA. Однако Adobe Reader и Adobe Acrobat поддерживают PDF-формы на основе XFA.

Движок Adobe для работы с PDF уже интегрирован в Microsoft Edge. По умолчанию он отключен, но его можно включить следующим образом:

Загрузите edge://flags/#edge-new-pdf-viewer в адресной строке Edge. Установите статус эксперимента New PDF Viewer на Enabled. Перезапустите Microsoft Edge.

С этого момента Microsoft Edge загружает PDF-файлы с помощью движка Adobe PDF. Об этом свидетельствует небольшая надпись «powered by Adobe Acrobat» в правом нижнем углу.

На новой панели инструментов редактирования есть кнопка «Редактировать с помощью Acrobat», которая представляет собой рекламу для разблокировки премиум-инструментов с подпиской на Acrobat. Эту кнопку нельзя убрать с панели инструментов редактирования.