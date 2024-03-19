Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Интеграция Adobe PDF в Microsoft Edge отложена до середины лета 2024 года
Текущий PDF-движок Microsoft Edge будет включен в состав веб-браузера как минимум до начала 2025 года

реклама

В 2023 году компания Microsoft объявила о переходе встроенного PDF-ридера Microsoft Edge на технологию Adobe PDF. Это изменение позволило бы пользователям Edge просматривать PDF-документы с помощью движка Adobe. Тогда Microsoft и Adobe обещали, что это улучшит ситуацию, обеспечив более высокую точностью передачи цветов и графики, улучшит производительность, а также повысит безопасность. Все базовые функции просмотра и редактирования PDF останутся бесплатными в новом движке PDF. Однако пользователи Edge получат возможность использовать подписку на Acrobat, чтобы разблокировать расширенные функции.

реклама

Первоначально компания Microsoft планировала начать миграцию потребительских устройств в марте 2023 года и завершить ее в начале 2024 года. Этот план изменился, согласно обновлению, опубликованному в оригинальном сообщении на сайте Microsoft Tech Community.

В нем Microsoft раскрывает следующую информацию:

Дата коммерческого внедрения механизма Adobe Acrobat PDF во встроенную программу чтения PDF в Microsoft Edge была перенесена на середину лета. Дата удаления текущего движка для встроенной программы чтения PDF в Microsoft Edge будет отложена до начала 2025 года.

Другими словами: переход на технологию Adobe PDF в Edge для просмотра PDF-документов перенесен на середину лета. Хотя Microsoft не уточняет год середины лета, это может означать только 2024 год. Текущий PDF-движок Microsoft Edge будет включен в состав веб-браузера как минимум до начала 2025 года.

Летом PDF-движок будет переведен на технологию Adobe PDF только для устройств пользователей. Управляемые устройства могут быть переведены на новый PDF-движок вручную.

Microsoft не объясняет причин переноса сроков. Гюнтер Борн в своем блоге отмечает, что движок Adobe не может загружать PDF-документы со встроенными формами XFA. Однако Adobe Reader и Adobe Acrobat поддерживают PDF-формы на основе XFA.

Движок Adobe для работы с PDF уже интегрирован в Microsoft Edge. По умолчанию он отключен, но его можно включить следующим образом:

  1. Загрузите edge://flags/#edge-new-pdf-viewer в адресной строке Edge.
  2. Установите статус эксперимента New PDF Viewer на Enabled.
  3. Перезапустите Microsoft Edge.

 

С этого момента Microsoft Edge загружает PDF-файлы с помощью движка Adobe PDF. Об этом свидетельствует небольшая надпись «powered by Adobe Acrobat» в правом нижнем углу.

На новой панели инструментов редактирования есть кнопка «Редактировать с помощью Acrobat», которая представляет собой рекламу для разблокировки премиум-инструментов с подпиской на Acrobat. Эту кнопку нельзя убрать с панели инструментов редактирования.

#microsoft #браузер #microsoft edge #adobe #pdf #adobe acrobat #поддержка форматов
Источник: techcommunity.microsoft.com
+
Написать комментарий (0)
Microsoft и NVIDIA начали сотрудничать в сфере здравоохранения и медицины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
10
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
6
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
12
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
1
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
4
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+
Realme GT Neo 6 с Snapdragon 8s Gen 3 набрал на AnTuTu 1 846 775 очков
+
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
6
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
+
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
9
Япония присоединилась к программе перспективного европейского беспилотника Eurodrone
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
28
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
13
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
36
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
3
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

vl
14:09
Типичные штампы антисоветской пропаганды, ничего нового. А лучше задумайся о последствиях разрушения Советского Союза, в том числе демографические и экономические.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
14:05
Отмечали еще как. Тоже памятная дата была на политинформациях. Великая Октябрьская Революция по кровавости результатов намного переплюнула Французскую. До сих пор расхлебываем. Ведь та же СВО - это ре...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Pos4
14:04
Американцы захотели себе Спрут, а надо бмп 3 с бахчёй скорее. + Динамическая защита, экраны и РЭБ. А вот пушка от Абрамса явно избыточна.
OnePlus Nord CE 4 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 прошёл тестирование на Geekbench
Dimkovski
14:03
Забудьте про карты с 8гб, это только для киберкотлетного мочилова
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
fromkeila
14:02
А ведь кто-то покупает телефоны дороже 300 евро и считает это нормальным.Иногда я думаю, что я попал в параллельную вселенную чудаков, которые жить не могут без камеры уродующей экран, и снимающих сот...
Цена более дешевого варианта Galaxy Z Fold6 может оказаться ниже 800 долларов
l33t_h4x00r
13:59
Танки "Абрамс" стоимостью около 2,5 миллиардов долларов прибыли в Румынию в условиях большой секретности.---- настолько большой, что даже на оверах это пишут
Танки "Абрамс" прибыли в Румынию в условиях большой секретности
vl
13:56
Февральскую революцию в СССР не праздновали и не отмечали, а праздновали октябрьскую социалистическую революцию.
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Артур Атоян
13:55
Так и я могу написать, что наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Пруф где?
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
DIP48
13:51
Проблема даже более широкая. Все эти революционеры всех мастей, вся эта пятая колонна Российской Империи была завербована иностранными разведками еще в конце 19-начале 20 веков. Гранты не вчера были и...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
13:51
Да и в случае с ВОВ нужно было еще суметь ТАК подставить страну. Нарулили в 1941-42г. до жутких катастроф. Выиграли войну в итоге не благодаря, а вопреки чуткому руководству большевиков, огромными уси...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем