Microsoft Research представляет Garnet, который делает приложения и сервисы более быстрыми.

Продукт Garnet с открытым исходным кодом от Microsoft может похвастаться богатым и расширяемым API, поддержкой памяти и многоуровневого хранения, подключаемым сетевым уровнем со сверхнизкой задержкой и отличной производительностью на «голом» железе.

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Описывая дополнительные преимущества Garnet, Microsoft пишет:

Garnet использует популярный протокол RESP в качестве отправной точки, что позволяет использовать Garnet из немодифицированных клиентов Redis, доступных в большинстве современных языков программирования.

Garnet обеспечивает гораздо лучшую масштабируемость и пропускную способность при большом количестве клиентских подключений и небольших партиях, что позволяет снизить затраты для крупных приложений и сервисов.

Garnet демонстрирует лучшие показатели задержки клиентов на уровне 99-го и 99,9-го, что очень важно для реальных сценариев.

Основанный на новейшей технологии .NET, Garnet является кроссплатформенным, расширяемым и современным. Он спроектирован таким образом, чтобы его было легко разрабатывать и развивать, не жертвуя при этом производительностью в общем случае.

Разработчики Microsoft использовали богатую экосистему библиотек .NET в Garnet для расширения API с открытыми возможностями для оптимизации. Благодаря тщательному использованию .NET, Garnet достигает современной производительности как в Linux, так и в Windows.

Garnet - это результат многолетней работы Microsoft Research. По словам представителей компании Microsoft, она развилась из первоначальной работы, завершенной в 2018 году под названием FASTER. Во время пандемии COVID-19 в 2021 году Microsoft Research решила развить эту технологию, основываясь на реальных потребностях Microsoft, и в итоге получился Garnet.

Microsoft заявила, что уже развернула Garnet в нескольких местах, включая Windows & Web Experiences Platform, Azure Resource Manager и Azure Resource Graph. Поскольку его открытый исходный код доступен на GitHub, сторонние разработчики могут использовать его для ускорения работы собственных приложений и сервисов. В будущем Microsoft Research продолжит добавлять новые вызовы API и функции и хочет изучить возможности сотрудничества в этой области.