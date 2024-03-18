Двигатель V2500 компании IAE AG, прослуживший более 30 лет, широко используется в самолетах семейства Airbus A320, McDonnell Douglas MD-90 и Embraer C-390 Millennium.

Компания IAE International Aero Engines AG (IAE AG) провела успешные испытания своего нового реактивного двигателя V2500 на 100% экологичном авиационном топливе (SAF). Испытания проводились на заводе MTU Maintenance Hannover в Германии, что стало важной вехой в развитии экологически чистой авиации.

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Сегодня в эксплуатации находится около 3000 самолетов с двигателями V2500, и компания IAE осознает свою важную роль в поддержке цели отрасли по достижению нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году. Инженеры ожидают, что в ближайшие несколько лет большинство из восьми цехов компании IAE будут готовы к использованию SAF в своей работе.

IAE AG - это многонациональный консорциум, в состав которого входят компании Pratt & Whitney (в настоящее время входит в состав RTX), Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation и MTU Aero Engines AG. V2500 от IAE AG - это двухвальный турбовентиляторный двигатель с высоким перепуском, впервые выпущенный в 1987 году. В настоящее время он используется на самолетах семейства Airbus A320, McDonnell Douglas MD-90 и Embraer C-390 Millennium.

SAF, как поясняет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), - это жидкое топливо, используемое в настоящее время в коммерческой авиации. Оно помогает сократить выбросы CO2 на 80%. Это топливо может быть произведено из различных источников, известных как сырьевые материалы, которые включают в себя отработанные масла и жиры, зеленые и коммунальные отходы, а также непищевые культуры. SAF также может быть произведено с помощью процесса, который напрямую захватывает углерод из воздуха. Это позволяет избежать конкуренции с продовольственными культурами, водоснабжением и деградацией лесов. При широком внедрении в авиационную промышленность SAF может значительно снизить воздействие на окружающую среду.

Во время испытаний двигателя V2500 компания Neste (производитель SAF) предоставила 100% топлива из гидропереработанных эфиров, жирных кислот и синтетического парафинового керосина (HEFA-SPK). В этом виде топлива для создания авиационного турбинного топлива используется возобновляемое сырье, например, отработанные масла или жиры.





Двигатели класса V2500 отличаются высокой топливной экономичностью и обеспечивают на 3% лучшее сгорание топлива и меньшее количество вредных выбросов по сравнению с двигателями предыдущего поколения. Это обеспечивает значительную экономию топлива и снижение выбросов. Он разрешен для использования в SAF в смеси с до 50% обычного топлива Jet A и A-1.

Этот универсальный двигатель используется на коммерческих, грузовых и военных платформах. Он имеет 35-летнюю историю надежной и эффективной работы.