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Китайская ракета не смогла вывести спутники на лунную орбиту
Аэрокосмическая научно-техническая корпорация Китая (CASC) сообщила, что после запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-2В» (Long March-2C) с двумя спутниками произошла аномалия.

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Амбициозная попытка Китая освоить лунную орбиту потерпела неожиданную неудачу. Проблема в верхней ступени ракеты могла привести к потере двух спутников в космосе.

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Китайская ракета Long March 2C стартовала из Центра запуска спутников в Сичане 13 марта. По данным South China Morning Post (SCMP), спутники, получившие названия DRO-A и B, должны были быть выведены на лунную орбиту, или дальнюю ретроградную орбиту (DRO).

DRO - это высокостабильная орбита, которая находится в нескольких тысячах километров над поверхностью Луны. По мнению НАСА, DRO имеет большое значение для будущих полетов в дальний космос. Разгонный блок «Юаньчжэн-1S» ракеты Long March не смог правильно вывести спутник на запланированную орбиту. Первая и вторая ступени ракеты работали нормально, но двигатель третьей ступени, возможно, отказал.

В настоящее время местонахождение испытательных спутников неизвестно. Официального объявления о запуске не было. Об аномалии стало известно днем позже, когда китайское государственное СМИ «Синьхуа» сообщило, что разгонный блок ракеты вывел спутники неправильно.

Задача ракеты заключалась в том, чтобы вывести спутники по траектории Луны для входа в систему DRO. Эти спутники должны были работать в тандеме с третьим спутником, DRO-L, на низкой околоземной орбите. Такая орбитальная конфигурация позволила бы испытать лазерную навигационную технологию между Землей и Луной (цислунарное пространство). Третий спутник был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой Jielong 3 в феврале. SCMP описывает его как редкий промах на фоне недавней истории успешных запусков Китаем космических аппаратов.

Разгонный блок Yuanzheng-1S успешно вывел на орбиту несколько спутников, в частности, навигационные спутники BeiDou. В докладе добавляется, что нынешняя орбита DRO-A и B остается неизвестной.

По словам астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл, следящий за космическими запусками, зонды застряли на околоземной парковочной орбите, когда YZ-1S не смог зажечься для транслунарного введения. От соответствующих органов власти ожидаются новые сведения о точном статусе лунных зондов.

Спутники DRO были созданы Инновационной академией микроспутников, которая является частью Китайской академии наук (CAS) в Шанхае. Технические характеристики этих спутников пока не разглашаются. В более ранней научной работе под названием «Стратегия освоения глубокого космоса на основе далекой ретроградной орбиты космической станции» рассматривается использование этой орбиты. Китай заявил о своих амбициозных планах по созданию космической станции на лунной орбите.

#китай #космос #спутники #авария #long march-2c #аэрокосмическая научно-техническая корпорация #«чанчжэн-2в»
Источник: scmp.com
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