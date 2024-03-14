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Планетологи нашли на Марсе потухший гигантский вулкан размером с Эверест
Массивный марсианский вулкан, который ранее оставался незамеченным, несмотря на свои размеры, теперь стал известен.

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Группа исследователей представила свои выводы на 55-й конференции по лунным и планетарным наукам, которая проходила в Вудлендсе. Вулкан расположен в лабиринтообразном рельефе восточной части вулканической провинции Тарсис недалеко от марсианского экватора. Интересно, что марсианские орбитальные аппараты также намекают на наличие в его основании листового ледника.

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Район Тарсиса известен своей вулканической активностью. Здесь находятся известные массивные вулканы Аскрей Монс, Павонис Монс и Арсиа Монс. Недавно обнаруженный вулкан получил временное название Ноктис.

Предполагается, что Гора Ночи представляла собой щитовой вулкан диаметром 250 км и высотой около 9028 м, что делает ее седьмой по высоте формой рельефа на Марсе (на первом месте находится высочайший вулкан в Солнечной системе — Гора Олимп). Этот массивный вулкан остался незамеченным из-за сильной эрозии, которая изменила его до неузнаваемости.

По этой причине объект было трудно обнаружить со времен Mariner 9, который впервые нанес его на карту в 1971 году. Новые наблюдения были получены на основе данных спутниковых снимков, полученных в ходе миссий НАСА Mariner 9, Viking Orbiter 1 и 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter. Как говорится в пресс-релизе, огромные размеры вулкана и его сложные геологические особенности позволяют предположить, что он был активен в течение очень долгого времени.

Интересно, что полученные данные свидетельствуют о наличии тонкого слоя недавних вулканических отложений в юго-восточной части основания вулкана. Команда предполагает, что этот слой может скрывать остатки погребенного ледника. Несколько признаков намекали на вулканическую природу этой загадочной структуры: возвышенные мезы, образующие дугу, остатки центральной кальдеры, лавовые потоки и пирокластические отложения - все это указывает на долгую историю вулканической активности. Анализ также выявил признаки лавовых потоков. Также обнаружены пирокластические отложения, состоящие из вулканических обломков, включая пепел, гарь, пемзу и тефру, которые выбрасываются во время взрывных извержений вулканов. Кроме того, во многих местах по периметру структуры были обнаружены залежи гидратированных минералов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что Красная планета, безусловно, хранит множество древних секретов, которые ждут своего часа.

#марс #солнечная система #научное открытие #изучение космоса #планетарий
Источник: seti.org
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