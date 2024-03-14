Последние исследования выявили удивительные препятствия на пути поиска внеземной жизни на луне Юпитера. Действительно ли океан Европы непригоден для жизни?

Хотя Юпитер является средней планетой в нашем Млечном Пути, многие исследования этой планеты позволили узнать ее особенности. У планеты есть луна под названием Европа, и ученые заметили, что на ней тоже есть океан. Это вызвало у них интерес, ведь там, где есть вода, может быть и жизнь. Однако доклады, представленные на конференции Lunar and Planetary Science Conference, ставят под сомнение возможность существования на Европе жизни.

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Ученые уже давно считают Европу одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни благодаря ее подповерхностному океану с соленой водой. Однако два модельных исследования показывают, что небесное тело может столкнуться со значительными трудностями в поддержании условий, необходимых для жизни.

НАСА запланировало запуск в конце этого года для дальнейшего изучения Европы. Миссия Europa Clipper стоимостью $5 млрд заключается в исследовании и изучении океана Европы, возможно, даже в взятии проб на признаки жизни. Но пока последние исследования говорят о том, что скалистые недра Европы могут быть геологически инертными. Возможно, магме не удается проникнуть на морское дно и создать гидротермальные источники, необходимые для поддержания жизни. Это контрастирует с тем, что мы имеем на Земле.

Исследования, представленные на конференции, показывают, что скалистая кора Европы сопротивляется сейсмическому разлому, который создает необходимые условия для геохимических реакций в океане. Без сочетания тепла и свежей породы, способствующей этим реакциям, Европа может оказаться не столь благоприятной для жизни, как мы надеемся. Ученый-планетолог из Лаборатории реактивного движения НАСА Остин Грин, охарактеризовал полученные результаты как удручающий парад выводов.

Измерения, проведенные космическим аппаратом НАСА «Юнона» во время пролета, показали, что радиация, бомбардирующая ледяную оболочку Европы, создает гораздо меньше кислорода в подповерхностном океане, чем считалось ранее.

По словам Пола Бирна, ученого-планетолога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WashU), новые исследования посвящены глубоким, скрытым подо льдом и океаном породам, которые, вероятно, начинаются примерно в 130 км под поверхностью луны.

Для оценки прочности литосферы, жесткого слоя горных пород в недрах Европы, были изучены два сценария. Первый сценарий предполагал наличие прочных, неизмененных пород на морском дне и более глубокий океан, а второй - более мелкие воды с ослабленными породами в результате реакций с водой. Оба сценария показали, что породы морского дна противостоят скольжению при возможных землетрясениях, снижая вероятность критических химических реакций в океане. Несмотря на простоту моделей и возможную нехватку данных, исследования вызывают опасения относительно потенциальной обитаемости Европы.

Дискуссия о геологии морского дна Европы сейчас набирает обороты. Две исследовательские группы планируют одновременно представить свои исследования для публикации.