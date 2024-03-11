Компания Satechi представила свой новый многопортовый адаптер 8K-концентратор с Ethernet V3, который помогает добавлять больше подключений к настройкам пользователей через одно соединение Type-C.

Сегодня компания Satechi выпускает многопортовый адаптер USB-C 8K с Ethernet V3. Это третье поколение популярного адаптера расширяет возможности подключения устройств пользователей через одно соединение Type-C. Устройство может похвастаться множеством функций, включая порт 8K HDMI 2.1, сквозную зарядку, Ethernet, четыре порта USB-C и слот для карт памяти UHS-II SD.

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Многопортовый адаптер Satechi способен быстро заряжать мощные устройства с входной мощностью 100 Вт и максимальной выходной мощностью до 85 Вт. Адаптер имеет стильный алюминиевый корпус со скошенными краями, не спутывающийся кабель в оплетке и усиленную горловину для оптимальной прочности.

Адаптер повышает удобство использования, обеспечивая плавный переход от USB-A к полноценному USB-C. Устройство поддерживает новейший стандарт USB 3.2 Gen 2, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 10 Гб/с в трех портах, а четвертый поддерживает скорость 5 Гб/с. Кроме того, на совместимых устройствах можно использовать дисплей высокого разрешения 8K/30 Гц, обеспечивающий яркие изображения и более глубокую цветопередачу. Кроме того, в устройстве предусмотрены варианты отображения 4K/120 Гц, 2K/144 Гц и 1080p/240 Гц.

Адаптер доступен в трех цветах - Space Gray, Silver и Midnight - и имеет прочную алюминиевую конструкцию и более тонкий, круглый разъем USB-C для лучшего соединения с устройствами в защитных чехлах. Устройство универсально совместим с большинством устройств с разъемом USB-C и основными операционными системами, включая Windows 10/11, Google ChromeOS, macOS и iOS 17.





В настоящее время Satechi's USB-C Multiport Adapter 8K with Ethernet V3 доступен для покупки по цене $99,99.