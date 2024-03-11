Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Satechi выпускает многопортовый адаптер USB-C 8K с Ethernet V3
Компания Satechi представила свой новый многопортовый адаптер 8K-концентратор с Ethernet V3, который помогает добавлять больше подключений к настройкам пользователей через одно соединение Type-C.

реклама

Сегодня компания Satechi выпускает многопортовый адаптер USB-C 8K с Ethernet V3. Это третье поколение популярного адаптера расширяет возможности подключения устройств пользователей через одно соединение Type-C. Устройство может похвастаться множеством функций, включая порт 8K HDMI 2.1, сквозную зарядку, Ethernet, четыре порта USB-C и слот для карт памяти UHS-II SD.

реклама

Многопортовый адаптер Satechi способен быстро заряжать мощные устройства с входной мощностью 100 Вт и максимальной выходной мощностью до 85 Вт. Адаптер имеет стильный алюминиевый корпус со скошенными краями, не спутывающийся кабель в оплетке и усиленную горловину для оптимальной прочности.

Адаптер повышает удобство использования, обеспечивая плавный переход от USB-A к полноценному USB-C. Устройство поддерживает новейший стандарт USB 3.2 Gen 2, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 10 Гб/с в трех портах, а четвертый поддерживает скорость 5 Гб/с. Кроме того, на совместимых устройствах можно использовать дисплей высокого разрешения 8K/30 Гц, обеспечивающий яркие изображения и более глубокую цветопередачу. Кроме того, в устройстве предусмотрены варианты отображения 4K/120 Гц, 2K/144 Гц и 1080p/240 Гц.

Адаптер доступен в трех цветах - Space Gray, Silver и Midnight - и имеет прочную алюминиевую конструкцию и более тонкий, круглый разъем USB-C для лучшего соединения с устройствами в защитных чехлах. Устройство универсально совместим с большинством устройств с разъемом USB-C и основными операционными системами, включая Windows 10/11, Google ChromeOS, macOS и iOS 17.


В настоящее время Satechi's USB-C Multiport Adapter 8K with Ethernet V3 доступен для покупки по цене $99,99.

#8k-концентратор #ethernet v3 #satechi #usb-c 8k #многопортовый адаптер
Источник: satechi.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый автобусный завод
3
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
7
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
2
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
+
Galaxy A35 5G появился в базе данных Geekbench
+
"Мертвой дороге" от Лабытнангов дадут вторую жизнь
3
В Швеции замечены неизвестные дроны на стратегических объектах
+
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
8
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
В игре Helldivers 2 была представлена новая система Warbond
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
114
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
7
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
40
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
5
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

вован1
19:27
другой вопрос, сколько это будет стоить, и зачем там вообще база
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
вован1
19:25
Посмотрим
В России построят новый автобусный завод
Михаил Barash Андреев
19:25
в миллионы раз. Бери больше.
МО РФ подтвердило вчерашнее уничтожение в зоне СВО очередного танка M1 Abrams производства США
Китя
19:20
Книжки на полке не ведёшь. что ли ?
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
bzun
19:18
Я обычно тестирую ИИ на основе одного анекдота после рассказа я задаю вопрос и после ответа если таковой еще имеется становится ясно что это не ИИ а программа которая использует уже собранные пакеты д...
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Даниил Лавкрафт
19:18
А чёрт знает, что они там под "панелью" имеют в виду. Но я к примеру в одной лишь Elden Ring за три месяца накатал 300 с лишним часов. Учитывая что я занимался далеко не только одной этой игрой - данн...
Экран портативной консоли Steam Deck OLED может начать выгорать уже через 750-1500 часов
Truth85
19:17
Гоняя между кошельками монеты никак не повлияют на курс =\
NYT: Украинская армия получит только 12 пилотов, способных управлять F-16
Даниил Лавкрафт
19:10
"Эффект выгорания — это общая проблема OLED-дисплеев" - ну как бы да, но на своём Asus ROG Phone 5 я так этого счастья и не дождался. - С IPSниками проблем было гораздо больше - постоянно, на каждом ...
Экран портативной консоли Steam Deck OLED может начать выгорать уже через 750-1500 часов
bzun
19:10
Судя по видеоотчетам российская армия теряет в десятки раз больше техники и живой силы чем украинская.
МО РФ подтвердило вчерашнее уничтожение в зоне СВО очередного танка M1 Abrams производства США
DIDEI
18:58
Купляйце АэмДзи!
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем