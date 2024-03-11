На печать компания Wave House ушло всего 140 часов.

Центры обработки данных стали синонимом скучных и неинтересных бетонных фасадов с редкими окнами. Хотя такой скучный дизайн является следствием правил безопасности, это не так важно, пока дата-центры располагаются за пределами городов. 3D-печать здания может стать чем-то новым. Однако город Гейдельберг хотел, чтобы их данные находились в непосредственной близости от пользователей. Чтобы переломить это представление, они обратились к архитекторам SSV и Mense Korte. Архитекторы придали стенам дата-центра волнообразный дизайн, что в итоге и дало ему название: The Wave House.

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Несмотря на то что волновой дизайн был эстетически красив, он представлял собой сложную задачу. Обычные методы строительства не позволили бы воплотить эти стены в жизнь. Поэтому архитекторы рассматривали альтернативные варианты, в итоге остановившись на технологии 3D-печати. Компаниям PERI 3D Construction, COBOD и семейному застройщику KrausGruppe из Гейдельберга было поручено вдохнуть жизнь в самое большое 3D-печатное здание в Европе.

Передавая готовый центр обработки данных компании IT Heidelberg, управляющий директор PERI 3D Construction Фабиан Майер-Брётц, выразил свою гордость за участие в проекте. Не только из-за его размеров, но и, в частности, из-за особой формы и использованного параметрического дизайна, который подтверждает огромную свободу проектирования технологии COBOD.

На печать дома Wave House площадью 600 кв. м. ушло всего 140 часов. Один принтер COBOD BOD2 придавал форму внешней структуре со скоростью 4 кв. м в час. Принтер BOD2 послойно укладывал цементоподобную смесь, пригодную для вторичной переработки, формируя наружные стены длиной 54 м, шириной 11 м и высотой 9 м. Несмотря на то, что отделка крыши, дверей и проводки для освещения и другого оборудования потребовала человеческого вмешательства, проект заслуживает похвалы. По данным издания New Atlas, интерьеры Wave House были выполнены роботом-художником компании Deutsche Amphibolin-Werke.





Помимо эффективности и экономичности, проект Wave House соответствует более широким экологическим целям. По данным KrausGruppe, процесс строительства с использованием 3D-печати привел к значительному сокращению выбросов CO2 по сравнению с традиционными методами. Весь проект занял шесть месяцев. В условиях, когда мир переживает жилищный кризис, а строительная отрасль стремится сократить выбросы углекислого газа, 3D-печать становится как никогда актуальной и потенциально может стать предпочтительным методом строительства в будущем.