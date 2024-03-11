Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Stratolaunch успешно испытала в США новый гиперзвуковой аппарат Talon-A
Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch только что заявила о себе, проведя первый испытательный полет своего нового гиперзвукового исследовательского аппарата.

реклама

Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch только что заявила о себе, проведя первый испытательный полет своего нового гиперзвукового исследовательского аппарата.

реклама

Аппарат, получивший название Talon-A-1, был запущен с брюха гигантского самолета-носителя Roc в субботу у побережья Калифорнии. Он взлетел на скорости, близкой к 5 Махам, что в пять раз превышает скорость звука. Во время предыдущего испытания, проведенного в мае 2023 года, аппарат (TA-0) мог только выполнять маневры скольжения и отправлять телеметрические данные.

Испытательный полет стал большим достижением для компании Stratolaunch, которая стремится создать первый в США многоразовый гиперзвуковой испытательный аппарат. Гиперзвуковые полеты - это полеты со скоростью, превышающей 5 Махов, которые способны произвести революцию в военной, коммерческой и научной сферах.

Весь запуск был кинематографическим событием. Cамый большой в мире самолет с размахом крыльев больше футбольного поля с названием Roc от компании Stratolaunch поднял Talon в небо. Затем Roc выпустил Talon-A-1 с ракетным двигателем над побережьем Калифорнии.

Генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор, в своем заявлении сообщил о том, что аппарат Talon-A-1 собрал огромное количество данных, которые невероятно ценны для клиентов. Он не стал раскрывать точную высоту и скорость полета, сославшись на конфиденциальные соглашения. Кревор добавил, что сегодня был великий день для команды Stratolaunch и он чрезвычайно гордиться сотрудниками. Кревор отметил и то, что успешный результат испытаний - это прямой результат технического мастерства и профессионализма всей команды в целом.

Talon-A-1 - это беспилотный аппарат с ракетным двигателем, способный нести полезную нагрузку весом до 450 кг. Он предназначен для запуска с воздуха с самолета Roc, имеющего размах крыльев 118 м и шесть двигателей. Roc может нести до трех Talon одновременно и выпускать их на разных высотах и в разных местах. TA-1 был оснащен двигателем Hadley компании Ursa Major, который разработан для удовлетворения коммерческих потребностей и потребностей национальной безопасности США в области космоса.

Успешное испытание - значительное достижение для компании Ursa Major, которая разработала, построила и испытала Hadley менее чем за десять лет. Этот двигатель, а также другие продукты Ursa Major позволят Министерству обороны США быстрее разрабатывать новые решения для миссий и улучшать такие показатели, как скорость, дальность и полезная нагрузка.

Hadley - это ракетный двигатель с циклом ступенчатого сгорания на жидком кислороде и керосине, предназначенный для небольших аппаратов и создающий тягу в 2,26 тыс. т. Заказчики могут использовать Hadley для вывода небольших полезных грузов на орбиту или гиперзвуковые платформы. Ursa Major использует 3D-печать для ускорения процесса производства, что позволяет компании создавать двигатели в течение нескольких дней, в отличие от традиционных ракетных двигателей.


Stratolaunch планирует создать многоразовый двигатель для Talon-A-1, который сможет приземляться на взлетно-посадочную полосу после каждого полета. По словам представителей компании, основными целями испытательного полета были демонстрация безопасного воздушного старта, зажигания двигателя, разгона, устойчивого подъема и контролируемой посадки на воду. Испытательный полет стал кульминацией многомесячной подготовки и тестирования. В декабре и феврале компания Stratolaunch провела два полета, во время которых Talon-A-1 перевозили на Roc с топливом, но не отправляли в самостоятельный полет.

Компания Stratolaunch базируется в воздушно-космическом порту Мохаве в пустыне Мохаве, к северу от Лос-Анджелеса. Она была основана соучредителем Microsoft Полом Алленом, который умер в 2018 году, незадолго до того, как Roc совершила свой первый полет в апреле 2019 года. Изначально Аллен планировал использовать Roc в качестве платформы для вывода спутников на орбиту, но этот проект был отменен новыми владельцами компании. Вместо этого Stratolaunch сместила акцент на гиперзвуковые исследования и разработки, которые заинтересовали американских военных и других заказчиков.

#сша #самолет #stratolaunch #аэрокосмическая компания #roc #talon-a #hadley #talon-a-1 #гиперзвуковой аппарат
Источник: stratolaunch.com
+
Написать комментарий (0)
Орбан озвучил план Трампа по завершению российско-украинского конфликта: не давать Украине денег
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
8
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
В России построят новый автобусный завод
+
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
+
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
5
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Epic Games обратилась с жалобой в Еврокомиссию после блокировки их аккаунта разработчика
1
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
34
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
19
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
112
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
14
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
+
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
6
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
2
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:08
Что лучше интель или АМД и почему?
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Даниил Лавкрафт
12:00
"Это обусловлено развитием облачных игровых технологий" - мужик то ли пьяный, то ли под препаратами, то ли грибов объелся, то ли просто рехнулся в конец... - Если и переходить на ПК - то ради его функ...
Бывший глава Xbox и SEGA уверен, что консолям скоро конец
Михаил Иванович
11:57
Налоги штата только, и даже вместе с налогами выходит дешевле
Newegg предлагает скидки на процессоры AMD Ryzen 8000, Ryzen 7000 и Ryzen 5000
Михаил Иванович
11:48
Патриот Шредингера
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
Евг
11:47
Автор, я слышал, что в центрах занятости населения есть компьютерная грамотность для новичков. Очень советую, хотя бы азы познаешь. I7 для 2к? Какой смысл? 13700 это уже 4к+ разрешение. Если брать то ...
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Waramagedon
11:46
Вы к этой цене набора забыли прибавить налоги США и штата.
Newegg предлагает скидки на процессоры AMD Ryzen 8000, Ryzen 7000 и Ryzen 5000
Никитос
11:45
Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе!
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
Михаил Иванович
11:41
«20 дней в Мариуполе» - лучший документальный фильм. Режиссер Мстислав Чернов принес Украине первого «Оскара».
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
Guestishe
11:40
Надо было видео с Байденом исключать из обучения.
Робот-мужчина в Саудовской Аравии вызвал споры из-за «неуместного жеста» в сторону женщины-репортера
daem0ns
11:35
и на что долбодятлы-смертники надеялись???
ВСУ в составе ударной группы ГУР "Артан" пытались прорваться на Белгородчину, но были перехвачены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем