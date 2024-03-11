Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch только что заявила о себе, проведя первый испытательный полет своего нового гиперзвукового исследовательского аппарата.

Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch только что заявила о себе, проведя первый испытательный полет своего нового гиперзвукового исследовательского аппарата.

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Аппарат, получивший название Talon-A-1, был запущен с брюха гигантского самолета-носителя Roc в субботу у побережья Калифорнии. Он взлетел на скорости, близкой к 5 Махам, что в пять раз превышает скорость звука. Во время предыдущего испытания, проведенного в мае 2023 года, аппарат (TA-0) мог только выполнять маневры скольжения и отправлять телеметрические данные.

Испытательный полет стал большим достижением для компании Stratolaunch, которая стремится создать первый в США многоразовый гиперзвуковой испытательный аппарат. Гиперзвуковые полеты - это полеты со скоростью, превышающей 5 Махов, которые способны произвести революцию в военной, коммерческой и научной сферах.

Весь запуск был кинематографическим событием. Cамый большой в мире самолет с размахом крыльев больше футбольного поля с названием Roc от компании Stratolaunch поднял Talon в небо. Затем Roc выпустил Talon-A-1 с ракетным двигателем над побережьем Калифорнии.

Генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор, в своем заявлении сообщил о том, что аппарат Talon-A-1 собрал огромное количество данных, которые невероятно ценны для клиентов. Он не стал раскрывать точную высоту и скорость полета, сославшись на конфиденциальные соглашения. Кревор добавил, что сегодня был великий день для команды Stratolaunch и он чрезвычайно гордиться сотрудниками. Кревор отметил и то, что успешный результат испытаний - это прямой результат технического мастерства и профессионализма всей команды в целом.

Talon-A-1 - это беспилотный аппарат с ракетным двигателем, способный нести полезную нагрузку весом до 450 кг. Он предназначен для запуска с воздуха с самолета Roc, имеющего размах крыльев 118 м и шесть двигателей. Roc может нести до трех Talon одновременно и выпускать их на разных высотах и в разных местах. TA-1 был оснащен двигателем Hadley компании Ursa Major, который разработан для удовлетворения коммерческих потребностей и потребностей национальной безопасности США в области космоса.

Успешное испытание - значительное достижение для компании Ursa Major, которая разработала, построила и испытала Hadley менее чем за десять лет. Этот двигатель, а также другие продукты Ursa Major позволят Министерству обороны США быстрее разрабатывать новые решения для миссий и улучшать такие показатели, как скорость, дальность и полезная нагрузка.

Hadley - это ракетный двигатель с циклом ступенчатого сгорания на жидком кислороде и керосине, предназначенный для небольших аппаратов и создающий тягу в 2,26 тыс. т. Заказчики могут использовать Hadley для вывода небольших полезных грузов на орбиту или гиперзвуковые платформы. Ursa Major использует 3D-печать для ускорения процесса производства, что позволяет компании создавать двигатели в течение нескольких дней, в отличие от традиционных ракетных двигателей.





Stratolaunch планирует создать многоразовый двигатель для Talon-A-1, который сможет приземляться на взлетно-посадочную полосу после каждого полета. По словам представителей компании, основными целями испытательного полета были демонстрация безопасного воздушного старта, зажигания двигателя, разгона, устойчивого подъема и контролируемой посадки на воду. Испытательный полет стал кульминацией многомесячной подготовки и тестирования. В декабре и феврале компания Stratolaunch провела два полета, во время которых Talon-A-1 перевозили на Roc с топливом, но не отправляли в самостоятельный полет.

Компания Stratolaunch базируется в воздушно-космическом порту Мохаве в пустыне Мохаве, к северу от Лос-Анджелеса. Она была основана соучредителем Microsoft Полом Алленом, который умер в 2018 году, незадолго до того, как Roc совершила свой первый полет в апреле 2019 года. Изначально Аллен планировал использовать Roc в качестве платформы для вывода спутников на орбиту, но этот проект был отменен новыми владельцами компании. Вместо этого Stratolaunch сместила акцент на гиперзвуковые исследования и разработки, которые заинтересовали американских военных и других заказчиков.