Microsoft представила подписку Copilot Pro за $20 в месяц с приоритетным доступом к GPT-4 Turbo в часы пик.

В январе Microsoft объявила о ряде новых функций, связанных с Copilot. Одной из них стало появление Copilot Pro. За $20 в месяц люди смогут получить прямой доступ к самому мощному LLM OpenAI - OpenAI GPT-4 Turbo, а также к помощнику искусственного интеллекта (ИИ) Copilot в приложениях для повышения производительности Microsoft, таких как Word, PowerPoint и другие.

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Еще одна функция, которая была анонсирована для пользователей Copilot Pro, - Copilot GPT Builder. Она дает подписчикам доступ к инструменту, позволяющему создавать собственные чат-боты для конкретных целей. В феврале Microsoft начала внедрять несколько примеров таких чат-ботов, которые помогают людям планировать отпуск, учат готовить и прочее.

Компания Microsoft расширяет доступ к GPT Builder. Вице-президент подразделения Bing компании Microsoft Майкл Шехтер, опубликовал на своей учетной записи X сообщение, в котором намекнул, что компания предоставила предварительный доступ к создателю чат-ботов большему числу пользователей Copilot Pro.

На данный момент неизвестно, сколько именно пользователей Copilot Pro получат доступ к GPT Builder на этом этапе. Если пользователь является подписчиком и не видит новой опции «Создать новый Copilot GPT» в предварительном просмотре, возможно, ему придется подождать еще немного.

Компания Microsoft планирует расширить доступ к Copilot для Microsoft 365 для преподавателей и студентов высших учебных заведений с 1 апреля 2024 года. Недавно компания также объявила о том, что в середине апреля добавит Copilot в облачное хранилище OneDrive для рабочих и образовательных аккаунтов Microsoft 365, а в конце марта добавит новые навыки и плагины в Copilot для Windows.