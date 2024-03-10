Длинные видеоролики из соцсети X скоро будут доступны для просмотра на смарт-телевизорах, сообщил владелец платформы.

Пользователи сервиса X скоро смогут смотреть длинные видеоролики на своих смарт-телевизорах, и владелец компании подтвердил это событие. Илон Маск ответил на сообщение, в котором говорилось, что «скоро вы сможете смотреть любимые видео в формате X прямо на своих телевизорах SmartTV».

реклама

Это совпадает по срокам с сообщением Fortune (платное), в котором говорится, что компания запустит свое приложение для телевизоров Samsung и Amazon на следующей неделе. Приложение будет визуально похоже на YouTube от Google, как говорится в отчете, поскольку оно призвано конкурировать с ним.

Социальная медиаплатформа работает над специальным приложением для смарт-телевизоров с прошлого года. Тогда Илон Маск ответил на комментарий пользователя к видео длиной 97 минут и подтвердил, что приложение находится в разработке.

В последние годы X также использует подход, ориентированный на видео, следуя по стопам других социальных медиаплатформ. Нативные видео можно смотреть в разных местах приложения, например, на вкладке Explore, в Moments и в ленте времени.

Пока приложение находится на стадии разработки, Маск ответил на свой пост и добавил, что «вы уже можете использовать Apple AirPlay для воспроизведения видео с телефона на телевизоре». Пользователи также могут открыть веб-сайт X на Xbox или Android TV и смотреть программы в прямом эфире на большом экране, говорится на странице поддержки.

Илон Маск, купивший Twitter в 2022 году и позже переименовавший его в Х, заявил о своем желании превратить сервис в «приложение для всего». Платформа позволяет компаниям размещать объявления о работе, а также планирует внедрить поддержку платежей через Venmo и PayPal.

Недавно технологический магнат попал в заголовки газет, опубликовав свой опыт настройки нового ПК под управлением Windows. Один из руководителей компании подшутил над Маском, заявив, что он не может пользоваться электромобилем Tesla без создания учетной записи.