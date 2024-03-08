Узнайте о проекте Hugging Face по созданию роботов с открытым кодом под руководством бывшего ученого компании Tesla Реми Кадена.

В карьере каждого человека наступает момент, когда необходимо что-то менять. В данном случае этот сдвиг совершает Реми Кадене. Бывший штатный ученый компании Tesla объявил на сайте X о том, что он присоединяется к компании Hugging Face.

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На 2024 год компания Hugging Face - это стартап из Нью-Йорка, популярный благодаря открытому хранилищу кода машинного обучения и искусственного интеллекта. Недавно компания объявила, что собирается заняться робототехникой.

Бывший ученый Tesla Реми Кадене поделился этой радостной новостью на сайте X 7 марта 2024 года. Он заявил о том, что после трех лет работы в Tesla и Optimus рад сообщить, что присоединился к Hugging Face, чтобы начать амбициозный открытый проект по робототехнике!

Проект Hugging Face нацелен на преодоление разрыва между машинным обучением (ML) и робототехникой. В нем делается упор на интеграцию технологий искусственного интеллекта (ИИ), в частности глубокого обучения и воплощенного ИИ, в открытый исходный код. Кроме того, он показывает перспективность интеграции в недорогие роботизированные системы. Шаг в сторону робототехники - смелый для Hugging Face. Компания известна своей библиотекой предварительно обученных моделей с открытым исходным кодом. Они могут похвастаться более чем 1 млн моделей и более 320 тыс. звезд на GitHub.

Проект по робототехнике появился в тот момент, когда инвестиции в робототехнику находятся на подъеме. Такие конкуренты, как Tesla, активно разрабатывают роботов-гуманоидов, таких как Optimus. В то же время конкурирующая компания Figure недавно получила значительное финансирование в размере $675 млн от OpenAI и многих других организаций на развитие своей линейки роботов.

В завершение своего выступления Кадене объявил об открытии вакансии. В настоящее время Hugging Face активно ищет инженеров в Париже. В частности, они набирают сотрудников на должность инженера по робототехнике.