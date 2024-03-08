Китай становится прямым конкурентом NASA и уже нацелился обойти американцев в исследовании Марса.

На этой неделе миссия НАСА по возвращению образцов с Марса подверглась резкой критике за превышение бюджета. В новой проверке Управление генерального инспектора НАСА раскритиковало проект Mars Sample Return за отсутствие финансового планирования, задержку проектирования и первоначальный чрезмерный оптимизм. Общая стоимость миссии изначально составляла $4 млрд, но, скорее всего, она превысит отметку в $10 млрд.

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Китайская космическая программа с безупречной своевременностью представила обновленную информацию о своей собственной миссии по возвращению образцов с Марса. Главный конструктор космического аппарата Tianwen-1 Сунь Цзэчжоу объяснил, что ключевые технологии уже на месте для этой миссии. Если задержки с миссией НАСА продолжатся, есть вероятность, что Китай вернет свои образцы на Землю раньше НАСА.

Стоит отметить, что китайская миссия по сбору образцов с Марса вернет гораздо меньший набор образцов, чем тот, который собирает марсоход НАСА Perseverance. Китай намерен доставить марсианские образцы на Землю примерно в 2030 году, в то время как НАСА планирует вернуть свои образцы в следующем десятилетии. Если Китай станет первой страной, вернувшей образцы с Марса, это событие станет свидетельством стремительных темпов инновационного развития космических технологий в Китае.

Во время двух сессий в Пекине Сунь Цзэчжоу, депутат Всекитайского собрания народных представителей, заявил, что технология возвращения китайских образцов с Марса на Землю уже готова. Главный конструктор также отметил, что работа продвигается гладко, сообщает издание South China Morning Post.

Китай стал второй страной, успешно совершившей мягкую посадку на Марс с помощью ровера «Тяньвэнь-1» в 2021 году. Ни одна страна еще не осуществила возвращение образцов с Марса. Китай должен преодолеть две основные проблемы, чтобы его миссия по возвращению образцов увенчалась успехом. Первая - это получение образцов горных пород и последующий взлет с марсианской поверхности. Вторая - рандеву на орбите и передача образцов в возвращаемую капсулу. Они требуют от китайских космических аппаратов высокого уровня интеллекта на уровне системного проектирования.

Как и миссия НАСА по возвращению образцов с Марса, китайская миссия надеется получить образцы, которые могут многое рассказать об истории Красной планеты. Анализ этих образцов может позволить ученым определить, почему на Марсе больше нет проточной воды или существовала ли когда-то на планете древняя микробная жизнь.

Недавний аудит миссии НАСА утверждает, что вероятность того, что технологии космического агентства будут готовы вовремя, чтобы успеть вернуться в 2030 году, практически равна нулю. Таким образом, Китай может войти в историю, став первой страной, которая доставит образцы с Марса. Хотя марсоход предоставит гораздо меньший набор образцов, чем тот, который ожидается от НАСА и Европы в рамках проекта Mars Sample Return.