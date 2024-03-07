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devchidable
Apple запретила Epic Games открывать магазин приложений для iPhone в Европе
Корпорация Apple запретила компании-разработчику Epic Games открывать собственный магазин приложений для европейских пользователей iPhone.

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План Epic по запуску собственного магазина iOS в ЕС может оказаться под серьезной угрозой. Apple закрыла аккаунт разработчика компании всего через день после того, как iOS 17.4 наконец-то позволила сторонним магазинам приложений в Европе соответствовать Закону о цифровых рынках (DMA). Epic заявила, что благодаря запрету она не может развивать Epic Games Store для iOS, и назвала этот шаг серьезным нарушением Digital Markets Act (DMA).

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Разработчик Fortnite опубликовал в своем блоге сообщение по этому поводу и поделился письмом, отправленным юристами Apple, в котором Epic Games названа «не заслуживающей доверия». Стоит отметить, что Apple предоставила Epic аккаунт разработчика в начале этого года, так что тогда у компании не было никаких опасений по поводу соблюдения условий договора.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини особенно резко высказался по поводу изменений Apple в App Store в ЕС, назвав их новым коварным примером злонамеренного соблюдения требований. Суини утверждает, что компания Apple технически соблюдает DMA, но при этом сильно ущемляет сторонние магазины приложений, называя это антиконкурентной схемой, изобилующей новыми нежелательными сборами с загрузок и новыми налогами Apple на платежи, которые они не обрабатывают.

Epic официально сообщила о том, что этот шаг подрывает ее способность быть жизнеспособным конкурентом и что Apple показывает другим разработчикам, как нужно правильно конкурировать. Разработчик называет запрет простой местью против Epic за то, что она выступила против нечестной и незаконной практики Apple.

Несмотря на все эти неприятности, разработчик все еще планирует выпустить Fortnite на iOS, скорее всего, через неаффилированный сторонний магазин. Кроме того, в Apple Vision Pro появится экспериментальная поддержка движка Unreal Engine.

Сегодняшнее событие связано с DMA - законом, который определяет крупные компании как привратников, а конкретные сервисы, такие как App Store от Apple, как сервисы основной платформы. Закон заставляет эти сервисы взаимодействовать с конкурирующими продуктами, чтобы оставаться в рамках закона. Именно поэтому Apple в первую очередь разрешает сторонние магазины приложений. Однако недобрые отношения между двумя компаниями возникли задолго до того, как DMA появился в глазах ЕС.

 

#apple #iphone #epic games #европа #ios #epic #ес #digital markets act
Источник: cnbc.com
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