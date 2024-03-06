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DreamWorks показала первый трейлер «Дикого робота» с Марком Хэмиллом
Анимационная студия DreamWorks Animation представила первый полноценный трейлер научно-фантастического мультфильма «Дикий робот», который поставил режиссёр Крис Сандерс.

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«Дикий робот» основан на одноименной детской книге-бестселлере Питера Брауна, получившей премию Калдекотта. Экранизация (премьера которой состоится в сентябре 2024 года) рассказывает о роботе по имени ROZZUM unit 7134 или сокращенно Роз. Робот терпит кораблекрушение на необитаемом острове и должен научиться адаптироваться к суровой окружающей среде, постепенно налаживая отношения с животными на острове и становясь приемным родителем осиротевшего гусёнка.

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Далее студия описывает фильм как, мощная история об открытии себя, захватывающее исследование моста между технологиями и природой и трогательным изучением того, что значит быть живым и связанным со всеми живыми существами.

Среди звезд Ньонго - Педро Паскаль (лисенок Финк), Кэтрин О'Хара (опоссум Пинктейл), Билл Ниги (гусь Лонгнек), Кит Коннор (гусенок Брайтбилл) и номинантка на премию «Оскар» Стефани Хсу (еще один робот по имени Вонтра). Марк Хэмилл, Мэтт Берри и Винг Реймс дополняют ансамбль, но их персонажи пока не раскрываются.

Сценаристом проекта выступает Крис Сандерс, известный по таким любимым классическим мультфильмам, как «Лило и Стич» и «Как приучить дракона». Продюсером выступает Джефф Германн (выпускник фильмов «Босс-молокосос 2: Семейный бизнес» и франшизы «Кунг-фу Панда»).


В фильме задействован звездный актерский состав: Люпита Ньонго («Черная пантера»), Педро Паскаль («Мандалорианец»), Кэтрин О'Хара («Крик Шитта»), Билл Ниги (франшиза «Пираты Карибского моря»), Кит Коннор («Его темные материалы»), Стефани Хсу («Все и сразу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэтт Берри («Что мы делаем в тени») и Винг Реймс (франшиза «Миссия: невыполнима»).

#трейлер #мультфильм #dreamworks #dreamworks animation #rozzum unit 7134 #анимационная студия #«дикий робот» #крис сандерс #научно-фантастический сюжет #роз
Источник: yahoo.com
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