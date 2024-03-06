Новый датчик может иметь огромный потенциал для раннего обнаружения и мониторинга боевых отравляющих веществ.

Китайские ученые утверждают, что им удалось разработать новый беспроводной датчик для обнаружения боевых отравляющих веществ (ОВ). Будучи пассивным, новый датчик может значительно повысить уровень общественной безопасности за счет мониторинга химических ОВ. Устройство способно определять такие вещества, как диметилметилфосфонат (DMMP), стимулятор для нервно-паралитических веществ. Симуляторы CWA по химической структуре похожи на настоящие агенты, но менее токсичны.

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Новое устройство не требует прямого источника питания или физического соединения для работы и является чрезвычайно надежным и эффективным при мониторинге химических угроз. Этот датчик обладает высокой чувствительностью, компактностью и быстрой реакцией, что делает его идеальным для раннего обнаружения угроз, особенно в удаленных местах. Как отмечают исследователи в рецензируемом исследовании, посвященном этому датчику, точное обнаружение и мониторинг химических ОВ имеют решающее значение для эффективной обороны в военных или гражданских условиях. Однако из-за их опасного характера ученые обычно ограничиваются авторизованными лабораториями, использующими симуляторы, которые повторяют химическую структуру CWA без их токсического воздействия.

Химическое оружие (ХО) на 2024 год является одним из самых жестоких видов оружия массового поражения, созданных человечеством, по сравнению с биологическим и ядерным оружием. Такое оружие относительно дешево и легко производится даже небольшими террористическими группами. Это делает их опасным инструментом для создания массовых жертв в небольших количествах. Боеприпасы, устройства и другое оборудование, созданные для использования токсичных химических веществ в качестве оружия, относятся к категории химического оружия.

Конвенция о химическом оружии (КХО) запрещает использование токсичных химикатов, их прекурсоров и биологических токсинов. В своем исследовании китайские ученые разработали новую беспроводную сенсорную систему, использующую технологию поверхностных акустических волн (ПАВ).

Датчик работает на частоте 433 МГц. В нем используется уникальное покрытие из фторспиртового полисилоксана (SXFA) на подложке из ниобата лития, что повышает чувствительность и стабильность при различных условиях окружающей среды, утверждают ученые. Основу датчика составляет ниобат лития YZ с интердигитальными преобразователями (IDT) и антенной. Взаимодействие пленки SXFA с ДММП изменяет свойства ПАВ, обеспечивая точное обнаружение. Эта конструкция способна стабильно работать в диапазоне передачи данных 0-90 см. Она устойчива в широком температурном диапазоне от -30°C до +100°C и при влажности до 60% относительной влажности (RH).

По мнению исследовательской группы, эта сенсорная система представляет собой значительный скачок вперед в технологии обнаружения CWA. Ее пассивная беспроводная природа позволяет работать в труднодоступных или опасных зонах, обеспечивая безопасность и эффективность.