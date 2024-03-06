Paramount также сообщила, что «Щенячий патруль 3» выйдет 31 июля 2026 года, а продолжение «Черепашек-ниндзя: Погрома мутантов» — 9 октября 2026-го.

Долгожданная перезагрузка «Голого пистолета» наконец-то состоялась, и главную роль в ней сыграет Лиам Нисон, но фанаты не совсем довольны этой новостью.

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Впервые появившись в 1982 году в ситкоме «Полицейский отряд!», серия «Голый пистолет» впоследствии вылилась в три полнометражных фильма, вышедших в 1988, 1992 и 1994 годах. Созданная Лесли Нильсеном, который также исполнил роль главного комического персонажа детектива Фрэнка Дребина, пытающегося раскрыть серию преступлений. Франшиза стала одной из самых популярных комедийных киносерий своего времени.

Теперь, спустя более 30 лет после выхода первого фильма «Голый пистолет» на экраны, культовая классика получает перезагрузку, а выход нового фильма намечен на лето 2025 года. Нильсен умер в возрасте 84 лет в 2010 году во время съемок четвертого фильма «Голый пистолет» - производство четвертой части было отложено после его смерти.

Слухи связывали Лиама с этой ролью по крайней мере с октября 2022 года: Paramount Pictures планировала, что Лиам сыграет роль сына Дребина. Но, похоже, поклонники фильма не надеялись на такую перезагрузку, и новость о возрождении не вызвала восторга у фанатов.

Среди жалоб некоторые обвинили голливудскую киноиндустрию в том, что у нее закончились идеи, а многие сомневаются, что актер, известный более драматическими ролями, сможет когда-либо дотянуть до работ Лесли Нильсена.

Однако некоторые выразили предвкушение и волнение по поводу фильма, ссылаясь на комедийные роли, которые Лиам исполнял в прошлом, а также упомянули, что Лесли Нильсен считался драматическим актером до того, как присоединился к шоу «Полицейский участок» и сериалу «Голый пистолет». Одним из ключевых примеров, на который ссылались многие, было появление Лиама в Life's Too Short, недолговечном комедийном сериале, созданном Рики Джервэйсом, Уорвиком Дэвисом и Стивеном Мерчантом.

Официальная дата выхода фильма назначена на 18 июля 2025 года, что делает его одним из немногих фильмов с подтвержденной датой релиза на следующий год.