Один из фанатов запустил сайт Helldivers 2, на котором можно узнать, каким планетам нужна ваша помощь и насколько вы близки к победе.

Игра Helldivers 2 стала одним из самых громких успехов года, а ее кооперативный экшен оказался очень популярным среди владельцев PlayStation 5 и PC. Для того чтобы помочь в борьбе с недемократическими врагами на планетах. Один из фанатов создал сайт, на котором в режиме реального времени отслеживается статус освобождения на каждой из планет.

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С помощью сайта игроки могут узнать, сколько еще предстоит сделать для завоевания той или иной планеты, ведь каждая победа способствует ее освобождению. Фан-сайт отслеживает, как далеко продвинулась каждая планета в процессе освобождения (в процентах) и сколько игроков в данный момент играют на этой планете. Например, сейчас планета Fenrir III освобождена на 63,87%, и на ней играет 51 тыс. геймеров.

Сайт под названием helldivers отслеживает состояние планет с помощью интерактивной карты, а также указывает, какие планеты теряют позиции. Проект также объясняет, что процесс освобождения каждой планеты рассчитывается по количеству очков здоровья планеты и скорости восстановления здоровья. Таким образом, можно определить, когда планеты восстанавливают очки здоровья быстрее, чем теряют их.

На сайте также показано, как враги планеты постоянно восстанавливают здоровье своей планеты. Если игроки не выполняют миссии на определенной планете, она быстро восстановит свое здоровье, и освобождение займет больше времени.

Легко понять, почему отслеживание состояния планет в режиме реального времени полезно, ведь захват планет - это в значительной степени командная работа, и, зная, куда лучше направить свои усилия, вы сможете оказать большее влияние на мета-прогресс игры.

Что произойдет, если все планеты будут завоеваны, пока неясно, но разработчик Arrowhead стремительно добавляет новый контент: по слухам, в игре появится множество новых транспортных средств и оружия.