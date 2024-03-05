Спутник Юпитера Европа производит 1 тыс. тонн кислорода каждые 24 часа, чего достаточно, чтобы поддерживать дыхание миллиона людей в течение дня.

Космический аппарат НАСА «Юнона» проливает новый свет на потенциальную обитаемость луны Юпитера - Европы. Аппарат передал новые данные, которые могут пролить свет на потенциальную обитаемость луны Юпитера - Европы.

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Согласно полученным данным, эта ледяная луна производит 1 тыс. тонн кислорода в 24 часа. Интересно, что этого количества достаточно для жизнеобеспечения миллиона человек в течение суток. «Юнона» собрал важные данные с помощью своего прибора Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE), когда пролетел в пределах 355 км от Европы в сентябре 2022 года.

Прибор JADE специально изучал газовыделение водорода с ледяной поверхности этой юпианской луны. Данные прибора позволили ученым оценить скорость образования кислорода на Европе. Они показали, что каждую секунду Европа производит около 26 фунтов кислорода, это 12 кг в секунду.

Согласно пресс-релизу, в предыдущих исследованиях скорость производства кислорода варьировалась от нескольких фунтов до более 1 тыс. кг в секунду. Ученые предполагают, что некоторое количество кислорода может попадать в подповерхностный океан Луны и служить потенциальным источником метаболической энергии. Эта энергия необходима живым организмам для осуществления различных видов клеточной деятельности.

Новые результаты имеют решающее значение для определения пригодности Европы для жизни и возможности существования условий для поддержания жизни под ледяной поверхностью луны.

Эта четвертая по величине луна Юпитера имеет огромное значение для науки. Ранее исследователи обнаружили убедительные свидетельства, указывающие на возможность существования подповерхностного соленого океана, скрывающегося под ледяной корой Европы. Поэтому ученые активно изучают эту луну, чтобы оценить наличие условий, благоприятных для поддержания жизни.

Команда миссии «Юнона» запланировала еще несколько таких близких пролетов вокруг ледяных лун в ближайшие месяцы. Помимо Европы, на луне Юпитера Ганимеде, как полагают, также есть подземный океан с соленой водой. Следующий пролет вулканической луны Юпитера Ио запланирован на 9 апреля 2024 года. Во время этого пролета аппарат пролетит над поверхностью Ио на высоте 16 тыс. км.

Предстоящая миссия NASA Europa Clipper будет посвящена поиску условий, пригодных для жизни на Европе. Миссия еще не запущена и, как ожидается, прибудет к Юпитеру в 2030 году.