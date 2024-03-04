Компания Doroni Aerospace официально представила двухместный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой H1-X.

Компания Doroni Aerospace, расположенная в Майами, штат Флорида, надеется провести летные испытания H1-X в конце 2024 года и уверена, что сможет получить сертификат Федерального авиационного управления (FAA) к 2025 году.

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H1-X - это следующее поколение летающего автомобиля H1. Оба летательных аппарата являются полностью электрическими аппаратами вертикального взлета и посадки (eVTOL). H1-X оснащен четырьмя канальными вентиляторами, каждый из которых приводится в движение двумя соосными двигателями, вращающимися во встречном направлении.

«Мы переработали весь планер для улучшения аэродинамики! Мы чувствовали, что должны придумать конструкцию, которая обеспечит максимальную скорость и дальность полета и при этом поместится в гараж на две машины. Моя цель - не увеличивать количество дорог в этой стране, а развивать городскую воздушную мобильность», - сказал генеральный директор Doroni Aerospace Дорон Мердингер.

Электрическое воздушное такси H1-X проходит сертификацию FAA как ультралегкий самолет, что позволит ему летать в городских районах. Однако процесс сертификации eVTOL все еще находится в стадии разработки. Однако Doroni Aerospace и другие производители электрических аэротакси сотрудничают с FAA, чтобы установить сертификационные стандарты. H1-X задуман как eVTOL, который заменит автомобили и поезда в качестве средства передвижения для жителей городов.

H1-X будет полуавтономным и управляться с помощью джойстика для облегчения полета. Для управления им потребуется лицензия, но не обычная лицензия пилота. Некоторые новые электрические самолеты требуют 20 часов полета, но со слов разработчиков, H1-X это не понадобится, так как он довольно прост в управлении.





H1-X, поясняет Дорон Мердингер, оснащен датчиками для предотвращения столкновений, барометром, LIDAR и камерами с оптическим потоком для обеспечения ситуационной осведомленности и безопасности. Кроме того, самолет оснащен несколькими вентиляторами для увеличения избыточности в случае отказа системы и баллистическим парашютом для сценариев полного отказа.

Разработчики планируют, что максимальная скорость самолета составит 193 км/ч, дальность полета - 97 км, а продолжительность полета - 40 минут. Самолет будет построен из углепластика и оснащен большим лобовым стеклом для улучшения видимости. С технической точки зрения H1-X не является летающим автомобилем. Хотя у него есть шасси и колеса, они предназначены в первую очередь для маневрирования в гараже или на посадочной площадке. H1-X не предназначен для движения по дорогам или шоссе, когда не находится в полете. Идея заключается в том, чтобы перелетать с места на место, но не быть неподвижным, как вертолет после приземления.

Планируется продать шесть единиц в 2025 году, а со временем увеличить производство до семи единиц в день. Цена на автомобиль составит от $300 тыс. до $400 тыс., у Doroni Aerospace уже есть 450 предварительных заказов.

Компания Doroni Aerospace привлекла $6 млн в рамках краудсорсингового финансирования, что может оказаться недостаточным для создания работающего летающего автомобиля и производственного комплекса. Однако по мере продвижения автомобиля ожидается увеличение финансирования.