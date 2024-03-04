Глава SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X Илон Маск подал судебный иск на компанию OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что они нарушили соглашение о некоммерческом характере деятельности.

Илон Маск утверждает, что в погоне за прибылью они нарушают статус OpenAI как некоммерческой организации и ее основополагающие договорные соглашения о разработке искусственного интеллекта на благо человечества.

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В иске утверждается, что OpenAI превратилась в закрытую дочернюю компанию де-факто Microsoft, которая инвестировала в нее $13 млрд и владеет 49% акций. Microsoft использует технологию OpenAI для работы с генеративными инструментами ИИ, такими как Copilot.

Согласно заявлению, нынешний совет директоров OpenAI якобы разрабатывает и совершенствует ИИ общего назначения (ИИОН) для получения максимальной прибыли для Microsoft, а не для блага человечества. Это явное предательство Учредительного договора. В иске AGI определяется как «машина, обладающая интеллектом для выполнения широкого спектра задач, подобно человеку». Маск утверждает в иске, что GPT-4, который «лучше соображает, чем обычный человек», равносилен AGI и является де-факто запатентованным алгоритмом Microsoft.

Илон Маск уже давно выражает опасения по поводу AGI. Он утверждает, что теоретическая технология представляет собой серьезную угрозу для человечества, особенно в руках закрытой, коммерческой компании вроде Google.

Согласно заявлению, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и его соучредитель Грег Брокман убедили Маска помочь им создать некоммерческую организацию и финансировать ее деятельность на начальном этапе, чтобы противостоять успехам Google в области AGI с DeepMind. Маск отметил, что их первоначальное соглашение предусматривало, что технологии OpenAI будут свободно доступны для общественности. Маск утверждает, что в период с 2016 по 2020 год он пожертвовал некоммерческой организации $44 млн, а в 2018 году Маск покинул пост члена совета директоров OpenAI. Как сообщает TechCrunch, ранее Маск говорил, что ему предлагали долю в коммерческой дочерней компании OpenAI, но он отказался из-за принципиальной позиции.

Маск, конечно же, имеет свою долю в игре. С момента публичного дебюта ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года между технологическими гигантами развернулась борьба за право предложить лучшие инструменты генеративного ИИ. Маск присоединился к этой гонке, когда его компания xAI, специализирующаяся на ИИ, выпустила конкурента ChatGPT – Grok.

В иске ответчики обвиняются в нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей и недобросовестной деловой практике. Маск добивается суда присяжных и решения, которое заставит OpenAI придерживаться своей первоначальной некоммерческой миссии. Маск также хочет, чтобы компании было запрещено монетизировать технологии, которые она разработала как некоммерческая организация в интересах руководства OpenAI, а также Microsoft и других партнеров.

В нескольких внутренних записках, попавших в распоряжение Bloomberg, OpenAI заявила, что категорически не согласна с иском, поданным Маском. Директор по стратегии Джейсон Квон опроверг информацию о том, что OpenAI стала фактическим филиалом Microsoft, и добавил о том, что претензии Маска могут быть вызваны его сожалениями о том, что сегодня он не участвует в работе компании. Альтман также заявил в другой записке, что Маск - его герой и что он скучает по человеку, которого он знал, который конкурировал с другими, создавая лучшие технологии.