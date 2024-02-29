Затраты на разработку последнего файтинга Tekken 8 от Bandai Namco Entertainment в 2–3 раза выше, чем у Tekken 7.

Продюсер игры Кацухиро Харада рассказал о росте стоимости создания видеоигр, предположив, что бюджеты сейчас в 10 раз больше, чем в 90-е годы.

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Несмотря на все катастрофические новости последних нескольких месяцев, когда тысячи разработчиков потеряли работу, ни один издатель до сих пор не дал реального объяснения происходящему. Однако очевидно, что одна из ключевых проблем заключается в том, что видеоигры нынешнего поколения непомерно дороги в производстве, несмотря на незначительное повышение графической достоверности по сравнению с предыдущим поколением.

Проиллюстрировать этот факт сложно, потому что издатели никогда не раскрывают бюджеты своих игр, а те крохи информации, которые пользователи имеют, доходят до них благодаря утечкам.

Продюсер Tekken 8 Кацухиро Харада также не назвал никаких цифр, но он дал примерное представление о том, насколько выросли затраты всего за одно поколение. Включая тот жанр, который мало изменился с момента своего появления в 1990-х годах.

По словам Харады, стоимость разработки сегодня в 10 раз дороже, чем в 90-е, и более чем вдвое или почти втрое превышает стоимость Tekken 7. Единственная оговорка - Харада ранее жаловался, что бюджет Tekken 7 был намного меньше, чем нужно, но даже в этом случае он все равно кажется намного больше, чем можно было бы представить.

Говоря об онлайновых возможностях игры, даже серверы Fight Lounge требуют больших затрат на обслуживание, рассказал Харада. В прошлом не было такого количества спецификаций и не было онлайна. К тому же у них не было такого высокого разрешения и высокой четкости, добавляет продюсер. Сейчас многие хотят, чтобы игра работала и поддерживалась долгое время. По этой причине постоянные обновления игры обходятся недешево.

Хотя издателям, несомненно, следовало бы лучше планировать текущую ситуацию, ведь всем известно, что стоимость создания игр растет с каждым поколением, комментарии Харады дают представление о том, какое разочарование сейчас испытывают рядовые разработчики. К счастью для Харады, издатель Bandai Namco недавно объявил, что Tekken 8 продан тиражом более 2 млн копий по всему миру с момента его запуска в январе, обогнав и Street Fighter 6, и Tekken 7. На данный момент Tekken 7 является самой продаваемой частью серии с 11,8 млн экземпляров, так что есть все шансы, что Tekken 8 превзойдет этот показатель.