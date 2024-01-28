Суперкомпьютер Dojo предназначен для обработки огромного количества данных, поступающих от Tesla, и обучения систем искусственного интеллекта для автономного вождения и других приложений.

Компания Tesla готовится к созданию суперкомпьютера следующего поколения Dojo на своей фабрике Gigafactory в Буффало, в рамках инвестиций в размере $500 млн.

Суперкомпьютер предназначен для обработки огромного количества данных, поступающих от автомобилей Tesla, и обучения систем искусственного интеллекта (ИИ) для автономного вождения и других приложений. Ожидается, что он станет одним из самых мощных вычислительных кластеров в мире и превзойдет нынешнего лидера, компанию NVIDIA.

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила об этом во время слушаний по вопросам экономического развития штата, заявив, что проект Tesla создаст сотни рабочих мест и будет способствовать развитию инновационной экосистемы региона. Она также заявила, что штат поддержит отдельный проект по созданию суперкомпьютера с ИИ в Университете штата Нью-Йорк (SUNY), выделив $275 млн и более $400 млн в виде государственных и частных инвестиций.

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил эти планы на платформе X (заблокирована в РФ). Тем не менее, он также уточнил, что цифра в $500 млн относится только к меньшей системе на базе чипов NVIDIA, а стоимость суперкомпьютера Dojo будет гораздо выше. Он сказал, что ставки на конкурентоспособность в области ИИ составляют как минимум несколько миллиардов долларов в год.

На нью-йоркском заводе Tesla Gigafactory в настоящее время производятся солнечные панели, солнечные крыши и компоненты Supercharger, а также работает команда аналитиков данных Autopilot. Хочул не назвала сроки установки суперкомпьютера Dojo. Губернатор сообщила и о том, что он станет переломным моментом для индустрии ИИ штата, которая, как ожидается, вырастет со $150 млрд до $1,3 трлн в ближайшие несколько лет. Это заявление было сделано после того, как руководитель проекта Dojo в Tesla Ганеш Венкатараманан покинул компанию в декабре 2023 года. В июне 2023 года Маск заявил, что Dojo уже работает в режиме онлайн и выполняет полезные задачи в течение нескольких месяцев.

Как сообщалось ранее, аналитики Morgan Stanley заявили, что Tesla разработала передовую суперкомпьютерную архитектуру, которая раздвигает новые границы в заказном кремнии и может обеспечить Tesla асимметричное преимущество в TAM стоимостью $10 трлн.

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Суперкомпьютер Dojo от Tesla будет использовать чипы AI ASIC, которые, как сообщается, более эффективны и мощны, чем графические процессоры A100 от NVIDIA. Tesla использовала чипы NVIDIA для своего существующего суперкомпьютера, который, как считается, насчитывает более 10 тыс. единиц. Однако чипы NVIDIA испытывают глобальный дефицит и растущий спрос, что, возможно, и побудило Tesla разработать свое решение.