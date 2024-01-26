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devchidable
Исследование показало, что письмо от руки дает лучшие результаты в обучении, чем печатание на ПК
Благодаря технологическому прогрессу студенты теперь печатают заметки на уроках, но это может не очень хорошо сказаться на результатах обучения.

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Исследование, проведенное Норвежским университетом науки и технологий, показало, что при письме от руки в мозгу формируются лучшие связи, чем при наборе текста на клавиатуре. Это исследование может помочь ответить на вопрос, должны ли школы вводить обязательное обучение школьников письму от руки.

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С ростом использования цифровых устройств ведение заметок от руки становится редкостью в школах и колледжах. Как учителя перешли на цифровые средства обучения, так и ученики перешли на цифровые средства ведения записей. Иногда студенты записывают занятия, чтобы потом расшифровать записи, или используют телефон или компьютер, чтобы записать важные моменты лекции.

Профессор нейропсихологии Норвежского университета Одри ван дер Меер, хотела понять, как нейронные сети мозга реагируют на оба стиля ведения записей, и предприняла исследование, чтобы изучить лежащие в основе нейронные механизмы. Исследовательская группа собрала данные электроэнцефалограммы высокой плотности (ЭЭГ) у 36 добровольцев, согласившихся принять участие в исследовании. Добровольцам неоднократно предлагалось написать или напечатать слово, которое появлялось на экране.

Хотя участники не пользовались ручкой и не писали на бумаге, ученые уверены, что результаты были бы аналогичными, если бы не использовалась цифровая ручка. Ван дер Меер объяснил, что различия в активности мозга связаны с тщательным формированием букв, необходимым при письме от руки, при котором в большей степени задействованы органы чувств. Это касается и письма настоящей или цифровой ручкой.
Напротив, нажатие на клавишу для получения буквы меньше стимулирует мозг. Ван дер Меер привела пример детей, которые используют планшеты для обучения и письма. Часто эти дети испытывают трудности с распознаванием таких букв, как «b» и «d», поскольку они являются зеркальным отражением друг друга. Исследователь добавил, что, скорее всего, это происходит потому, что их организм не ощущает, как получаются эти буквы. Известно, что такое широкое распространение связей в мозге имеет решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации и, следовательно, полезно для обучения.

Исследование показывает, что студентам необходимо разрешить пользоваться ручками во время занятий, а не печатать свои заметки. Минимальное обучение письму от руки также может стать адекватным шагом. Однако ученые хотят разрешить использование технологий, которые дают явное преимущество. Например, они рекомендуют набирать текст для длинных эссе и длинных текстов, в то время как письмо от руки может улучшить результаты обучения.

#devchidable #исследование #обучение #норвежский университет науки и технологий #писание от руки #цифровые устройства
Источник: frontiersin.org
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