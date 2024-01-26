Исследователи выяснили, что колебания атмосферного давления на Марсе могут быть ключом к пониманию загадочного выделения метана.

Колебания атмосферного давления могут быть движущей силой выброса подповерхностного метана в атмосферу Марса, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале «Геофизические исследования: Планеты».

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Это открытие может иметь решающее значение для миссии марсохода Curiosity по обнаружению признаков прошлой или настоящей жизни на Красной планете, поскольку исследователи получают представление о том, когда и где следует искать этот неуловимый газ. Исследование, проведенное под руководством аспиранта Лос-Аламосской национальной лаборатории Джона Ортиса, проливает свет на проблемы, с которыми столкнулась команда НАСА Curiosity при изучении вариаций метана на Марсе.

Ортис подчеркивает, что понимание этих вариаций является ключом к разгадке тайны происхождения метана на Марсе.Со слов Ортиса, знание того, в какое время конкретного сола (марсианского дня) Curiosity лучше всего проводить эксперимент по отбору проб атмосферы, представляет собой серьезную проблему на январь 2024 года.

В исследовании используются высокопроизводительные вычислительные кластеры для моделирования движения метана по подземным сетям трещин и его последующего выброса в марсианскую атмосферу. Команда также моделирует, как зависящие от температуры процессы, такие как адсорбция метана на порах породы, способствуют колебаниям уровня метана.

Согласно результатам моделирования, импульсы метана возникают непосредственно перед восходом марсианского солнца в северный летний сезон на планете. Это согласуется с предыдущими данными марсохода, указывающими на сезонные и суточные колебания уровня метана. Полученные результаты являются ценным руководством для продолжающейся кампании по сбору проб, проводимой марсоходом Curiosity.

Ортис подчеркивает важность их работы в определении оптимальных временных окон для сбора данных марсоходом. Ученые считают, что они дают наилучший шанс определить время колебаний метана и, надеется, приблизить нас к пониманию того, откуда он берется на Марсе.

Исследовательская работа под названием «Субсуточные колебания метана на Марсе, обусловленные барометрической накачкой и эволюцией планетарного пограничного слоя» была опубликована в журнале «Геофизические исследования: Планеты», подчеркивает сложную динамику, происходящую под марсианской поверхностью. Это достижение стало возможным благодаря гранту студенческой стипендии, полученному при поддержке Центра космических и земных наук. Финансирование центра, осуществляемое в рамках программы лабораторных исследований и разработок под номером 20210528CR, подчеркивает совместные усилия и поддержку, способствующие этим инновационным достижениям в исследовании Марса.

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Ученые с нетерпением ждут открытий, которые появятся в результате дальнейших исследований Curiosity, и это исследование еще на один шаг приближает нас к раскрытию тайн, скрытых под марсианской почвой. Оно обещает раскрыть секреты жизни, прошлой или настоящей, на Красной планете.