Кажется, жизнь прошла полный круг для Майры Монтес, которая никогда не думала, что родит ребенка с маткой, в которой родилась сама. Звучит непонятно? Давайте объясним.

У Монтес был диагностирован синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH) - редкое врожденное заболевание, характеризующееся неполным развитием или отсутствием влагалища, шейки и, в некоторых случаях, матки.

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Она была выбрана для участия в исследовательском проекте, целью которого было облегчить трансплантацию матки женщинам с синдромом MRKH. Но в рамках процедуры ей нужна была матка. К всеобщему удивлению, мать Майры согласилась отдать свою матку дочери. Процедура позволила Майре забеременеть, зачать ребенка и родить Мануэля в Барселоне. Мария перенесла операцию кесарева сечения на 37-й неделе беременности, поскольку пациентки, перенесшие трансплантацию, не могут рожать вагинально, так как это подвергает их органы риску. Это второй подобный случай в Испании, говорится в пресс-релизе больницы Clínic, где она рожала.

Трансплантация состоялась 4 апреля 2022 года. Это была особая операция, в ходе которой команда врачей перенесла матку от одного человека к другому. Команда использовала новые технологии, отличные от тех, что были в первый раз, когда они проводили эту процедуру. Врачи использовали инструмент под названием экзоскоп, который начали применять в больнице в 2022 году. Это устройство оснащено мощным объективом, который показывает изображения высокой четкости.





Матка - сложный орган в организме. В отличие от других органов, где есть четкие, видимые вены, матка имеет сеть мелких и тонких вен. Экзоскоп помог врачам увидеть и обработать эти тонкие части во время операции.

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Первая такая трансплантация в Испании ознаменовала исторический момент в октябре 2020 года. Во главе этого инновационного пути стоит госпиталь Clínic, где была проведена не одна, а две операции по пересадке матки, каждая из которых завершилась рождением здоровых детей.