Компания ElevenLabs находится на переднем крае синтеза естественной речи, позволяя пользователям создавать голоса искусственного интеллекта на многих языках и акцентах с беспрецедентным диапазоном эмоций и интонаций.

Компания ElevenLabs занимается исследованиями в области голосовых технологий, успешно привлекла $80 млн в рамках раунда финансирования серии B. Эта стратегическая инвестиция, которую совместно возглавили Андреессен Хоровиц, Нат Фридман и Дэниел Гросс при поддержке Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital и Credo Ventures, позиционирует ElevenLabs как мирового лидера в области исследований голосового ИИ и разработки продуктов.

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Компания ElevenLabs находится на переднем крае синтеза естественной речи, позволяя пользователям создавать аудио клонирования голоса с помощью ИИ на многих языках и акцентах с беспрецедентным диапазоном эмоций и интонаций. С момента публичного запуска ElevenLabs выросла с 5 до 40 сотрудников и получила одобрение 41% компаний из списка Fortune 500.

Финансирование в рамках серии B стало поворотным моментом для ElevenLabs, ознаменовав собой значительную веху на пути к переопределению доступности контента в различных отраслях. В дополнение к объявлению о финансировании компания представила ряд продуктов, способных произвести революцию в области голосового ИИ. Среди них - студия дубляжа, рынок голосовых библиотек, предварительная версия мобильного приложения для чтения, а также новые модели, отличающиеся повышенной скоростью и языковым охватом. Эти инновации расширяют сферу деятельности ElevenLabs в различных областях, включая экономику творцов, издательское дело, разговорный ИИ, развлечения, образование и доступность.

Студия дубляжа представляет собой комплексный рабочий процесс, позволяющий пользователям дублировать целые фильмы и осуществлять больший контроль над производством контента. Рынок голосовой библиотеки на январь 2024 года предоставляет пользователям безопасную платформу для заработка на ИИ-версиях своих голосов, способствуя развитию экосистемы, основанной на сообществе. Кроме того, приложение Mobile Reader App предлагает пользователям предварительный просмотр инструмента для преобразования текста и URL-адресов в аудио, что повышает доступность информации в дороге.

Технология ElevenLabs уже успела завоевать популярность в издательском деле, играх, СМИ и в сфере разговорного ИИ. Партнерство с такими лидерами индустрии, как Storytel, The Washington Post и Paradox Interactive, подтверждает стремление компании к инновациям и сотрудничеству.

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Компания постоянно расширяет набор инструментов, от синтеза речи и дизайна голоса до клонирования голоса и дубляжа ИИ, удовлетворяя широкий спектр потребностей пользователей. Подчеркивая приверженность компании ответственному подходу к разработке ИИ, ElevenLabs внедрила такие средства защиты, как AI Speech Classifier для проверки подлинности контента. Средства, полученные в рамках серии B, будут направлены на развитие исследований, расширение инфраструктуры, разработку продуктов для конкретных вертикалей и повышение безопасности, что обеспечит ответственное и этичное развитие технологий ИИ.