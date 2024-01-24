Новая литий-ионная батарея содержит катод на основе органических веществ вместо кобальта и никеля.

Компания Lamborghini заинтересовалась технологией, представленной инженерами Массачусетского технологического института (MIT). Ученые разработали материал для органических литий-ионных аккумуляторов, получивший название TAQ.

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В связи с ростом популярности электромобилей в условиях изменения климата ученые работают над созданием более экологичных батарей, чтобы избежать чрезмерных отходов. Недавно исследователи разработали новый материал для литий-ионных батарей, который может стать более экологичной альтернативой кобальтосодержащим батареям для электромобилей.

По сообщению Массачусетского технологического института, в новом исследовании ученые продемонстрировали, что разработанный ими материал, производимый по значительно более низкой цене, чем батареи, содержащие кобальт, обладает электропроводностью, сопоставимой с кобальтовыми батареями. Исследователи также обнаружили, что новая батарея обладает емкостью, сравнимой с кобальтовыми батареями, и может быстрее заряжаться.

«Я думаю, что этот материал может оказать большое влияние, потому что он действительно хорошо работает! Он уже конкурентоспособен по сравнению с существующими технологиями и может избавить от многих затрат и проблем с окружающей средой, связанных с добычей металлов, которые в настоящее время используются для производства батарей», - сказал профессор энергетики в Массачусетском технологическом институте Мирча Динча.

Новый материал для батарей включает в себя катод на основе органических материалов вместо кобальта или никеля. Этот материал состоит из слоев бис-тетрааминобензохинона (TAQ), небольшой органической молекулы с тремя сросшимися гексагональными кольцами.

По словам исследователей, эти слои могут распространяться во всех направлениях, создавая структуру, напоминающую графит. Молекулы содержат хиноны, служащие резервуарами для электронов, и амины, помогающие материалу образовывать прочные водородные связи.

Упомянув о недостатках кобальта, Динкэ добавил и то, что кобальтовые батареи могут хранить много энергии и обладают всеми характеристиками, которые важны для людей с точки зрения производительности, но у них есть проблема — они не так широко доступны, и их стоимость сильно колеблется в зависимости от цен на сырьевые товары. И по мере перехода к гораздо большей доле электрифицированных автомобилей на потребительском рынке они, безусловно, будут дорожать. Материал отличается высокой стабильностью и нерастворимостью, предотвращая деградацию за счет отсутствия растворения в электролите батареи.

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Компания Lamborghini получила патент на эту технологию. Исследователи намерены продолжать работу над новыми экологичными материалами для батарей и рассматривают возможность замены лития на натрий или магний, которые более доступны по цене на январь 2024 года, чем литий.