Несмотря на то, что самолет 737-900ER не является частью нового парка MAX, он имеет ту же конструкцию заглушек дверей, что и 737-9 Max, с которым произошел инцидент 5 января 2024 года.

В целях повышения безопасности Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) теперь рекомендует операторам самолетов Boeing 737-900ER проверять заглушки дверей среднего выхода на предмет их визуальной фиксации. Несмотря на то, что эти самолеты не входят в парк новых MAX, 737-900ER имеют ту же конструкцию заглушки двери.

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Вскоре после этого авиакомпания United Airlines также сообщила об обнаружении ослабленных болтов на заглушках дверей во время проверок безопасности, проведенных после того, как FAA сняло с эксплуатации все американские самолеты Boeing 737 Max 9.

Предупреждение о безопасности для операторов (SAFO) от FAA предлагает операторам авиакомпаний незамедлительно провести специальные проверки, описанные в документе планирования технического обслуживания фюзеляжа Boeing 737-900ER Fuselage Plug Assembly. Эти проверки сосредоточены на четырех областях, где болты, гайки или штифты крепят дверь к раме самолета. Этот совет относится ко всем авиакомпаниям, эксплуатирующим Boeing 737-900ER в соответствии с правилами 14 CFR. FAA активно изучает данные о заглушке двери средней кабины и при необходимости примет дополнительные меры.

Эксплуатантам рекомендуется провести визуальный осмотр и убедиться в надежности крепления заглушки двери, проверив два верхних болта направляющей и два нижних болта разрядника. В рекомендациях FAA говорится, что независимо от предыдущих проверок в рамках существующей программы технического обслуживания, операторам предлагается обратиться к Руководству по техническому обслуживанию воздушных судов и Документу планирования технического обслуживания (MPD) сборки заглушки фюзеляжа 737-900ER для получения подробной информации. В ходе визуальных проверок операторам также рекомендуется сообщать о своих результатах в офис управления сертификатом в соответствии с рекомендациями Flight Standards. После посадки 171 самолета Boeing 737-9 MAX FAA усиливает надзор, изучает производственную практику Boeing, в том числе субподрядчика Spirit AeroSystems, и рассматривает возможные системные изменения.

FAA ввело строгие требования к проверке и техническому обслуживанию в качестве обязательного условия, прежде чем рассматривать возможность возвращения самолетов Boeing 737-9 MAX в эксплуатацию. Первые 40 проверок уже завершились, и FAA тщательно проанализирует полученные данные, прежде чем завершить процесс проверки и технического обслуживания. До этого момента все самолеты 737-9 MAX с дверными заглушками будут оставаться на земле, сообщает FAA. В ведомстве утверждают, что для нее безопасность пассажиров важнее скорости, и определяет сроки возврата, исходя из соображений общественной безопасности. Кроме того, FAA поддерживает расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) в отношении рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines.

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8 января 2024 года федеральный чиновник сообщил, что самолету Boeing, с которым произошел инцидент 5 января 2024 года, было запрещено совершать международные рейсы из-за того, что в трех разных случаях срабатывала сигнальная лампочка, указывающая на потенциальную проблему с давлением. В связи с этим авиакомпания Alaska Airlines решила ограничить полеты самолета над водой, чтобы гарантировать быстрое возвращение в аэропорт в случае повторного срабатывания сигнальной лампы. На 22 января 2024 года по этому делу ведется расследование.