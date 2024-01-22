Китайские ученые разработали гиперзвуковой «умный» снаряд, который может менять угол атаки в середине полета на гиперзвуковых скоростях.

Китайские ученые разработали «умный» снаряд, который может двигаться со скоростью 7 Махов и менять свой план полета с помощью спутниковой навигации. Новый снаряд может надежно поражать цели в радиусе 15 м. При этом он будет двигаться со скоростью 2,5 тыс. м в сек.

реклама

Мощная электромагнитная пушка приводит в движение «умный» снаряд и может надежно принимать сигналы от спутниковой навигационной системы BeiDou. Хотя заявленная точность недостаточна для поражения небольших движущихся целей, таких как танки, технология должна быть более чем достаточной для более крупных целей, таких как военные корабли или порты.

Концепция «снаряда мечты» была впервые представлена ВМС США в 2012 году, чтобы запустить снаряд с помощью электромагнитных рельсовых или катушечных пушек, который затем будет двигаться с феноменальной скоростью в 5 Махов, управляемый сигналами GPS. Американские военные планировали создать и провести испытательный запуск снаряда с помощью электромагнитной пушки в течение пяти лет. Однако срок прошел, а по состоянию на 2017 год исследования снаряда все еще продолжались, по некоторым данным американских СМИ.

К 2021 году американские военные отказались от программы электромагнитных пушек, и на январь 2024 года нет никакой публичной информации о судьбе проекта снарядов с GPS-наведением. Однако компания Northrop Grumman получила контракт на разработку управляемого «умного» 57-мм снаряда для ВМС США. Среди других примеров - 1550-мм управляемый артиллерийский снаряд повышенной дальности M928 Excalibur, находящийся в настоящее время на вооружении. Однако оба они стреляют из обычных орудий, а не из электромагнитных.

Китайский же снаряд был разработан, как сообщает издание South China Morning Post (SCMP), без внешнего наведения. Электромагнитное пусковое оружие способно произвести революцию на поле боя, обеспечив экономически эффективный способ доставки шквала снарядов при сохранении точности и дальности ракет. Во время запуска электромагнитные поля, создаваемые этим оружием, могут повредить хрупкие электронные компоненты, такие как микросхемы и антенны. Ученые и инженеры по всему миру, в том числе и в Китае, мучаются над дилеммой создания «умных» снарядов, которые одновременно принимают слабые спутниковые сигналы и сохраняют способность к электромагнитному экранированию.

Эксперты поделились глубоким пониманием уникальной внутренней конструкции приемника сигналов BeiDou. При запуске снаряда этот приемник должен выдержать силу, которая более чем в 25 тыс. раз превышает силу земного притяжения. При движении снаряда по воздуху он сильно нагревается из-за трения. Чтобы предотвратить это, китайские ученые использовали в качестве теплового барьера аэрогель - экономически эффективный и массово производимый материал.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта новость появилась в свете других предполагаемых прорывов ВМС Китая в области электромагнитного оружия, включая системы накопления энергии, покрытия из сплавов, системы управления и мониторинга, а также испытания непрерывной стрельбы. Хотя их боевые характеристики еще не подтверждены, некоторые военные симуляции предполагают, что это оружие может бросить вызов традиционным военным преимуществам западных стран.