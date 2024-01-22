Предполагается, что новый вирус уничтожает спящие бактерии, что дает серьезную надежду на борьбу с 10 млн ежегодных смертей, ожидаемых к 2050 году.

Исследователи обнаружили новый вирус, способный поражать и убивать спящие бактерии. Одним из главных препятствий в лечении бактериальных инфекций является способность бактерий переходить в спящее состояние, что делает их устойчивыми к традиционным антибиотикам. Когда бактерии сталкиваются с недостатком питательных веществ или испытывают стресс, вызванный приемом антибиотиков, они отключают свой метаболизм, переходя в состояние покоя.

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Это открытие, сделанное в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, значительно продвигает решение проблемы глобального кризиса супербактерии. Исследователи утверждают, что недавно обнаруженный вирус может эффективно атаковать эти спящие бактерии в паре с лекарственными препаратами. Они выделили вирус, охотящийся за бактериями, который содержится в разлагающемся растительном материале. Этот недавно идентифицированный фаг был назван Paride. Это первый описанный в литературе фаг, способный атаковать бактерии, находящиеся в спящем состоянии.

Pseudomonas aeruginosa, бактерия, вызывающая такие распространенные инфекции, как пневмония и инфекции мочевыводящих путей (ИМП), становится все более устойчивой к лекарствам, что делает ее главной мишенью для инновационных терапевтических подходов. В лабораторных испытаниях Paride доказал свою эффективность в борьбе с этой популяцией микробов, даже когда бактерии находились в спящем состоянии.

Исследователи подчеркивают, что механизм, с помощью которого Paride совершает этот подвиг, еще не до конца изучен на январь 2024 года. Однако в пресс-релизе исследователи предполагают, что вирус использует особый молекулярный ключ, чтобы пробудить бактерии, а затем захватывает механизм размножения клетки для своего собственного воспроизводства.

При самостоятельном использовании Paride успешно уничтожил 99% спящих бактерий в лабораторных культурах. Однако оставшийся один процент мог пробудиться позже и способствовать повторному заражению. Прорыв произошел, когда исследователи соединили этот фаг с антибиотиком меропенемом, что привело к полному уничтожению бактериальной популяции. Дальнейшие испытания включали в себя введение Paride, антибиотика или их комбинации моделям мышей с хроническими инфекциями.

По отдельности ни один из препаратов не показал эффективного уничтожения микробов, но их комбинация продемонстрировала значительную эффективность против вредоносных бактерий. Такой синергетический подход открывает перспективы для будущих терапевтических стратегий, направленных на борьбу с лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями. Выявление Paride и его потенциального совместного действия с антибиотиками создает новые возможности в борьбе с антибиотикорезистентными бактериями.

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Согласно докладу Организации Объединенных Наций, к 2050 году от устойчивости к противомикробным препаратам может умирать до 10 млн человек в год. По мере того как исследователи углубляются в понимание механизмов, действующих в организме, этот прорыв дает новую надежду в продолжающейся борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями.