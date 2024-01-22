Вертолет Ingenuity отправился в свой 72-й полет 18 января 2024 года.

В течение двух дней ученые НАСА на Земле думали, что навсегда потеряли марсианский вертолет Ingenuity, но 21 января 2024 года контакт был установлен, объявило крыло Лаборатории реактивного движения (JPL) американского космического агентства.

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Похожий на дрон вертолет высотой 0,5 м потерял связь с марсоходом Perseverance в 20 января 2024 года. Сотрудники JPL сообщили на платформе X, что изучают новую информацию, чтобы выяснить причину внезапной потери связи во время 72-го полета.

Как ранее заявляли представители НАСА, Ingenuity точно достиг заданной высоты в 12 м, однако во время спуска, предшествовавшего предполагаемой посадке, связь с ровером Perseverance прервалась. Причина разрыва связи остается неустановленной, что побуждает команду Ingenuity тщательно изучать данные и обдумывать стратегии восстановления связи с летательным аппаратом.

Тот факт, что Ingenuity удалось выполнить 71 полет, является большим достижением. Изначально, когда почти два года назад, в феврале 2021 года, вертолет по прозвищу Ginny был отправлен на планету, планировалось, что он выполнит всего пять испытательных полетов, чтобы продемонстрировать свою революционную технологию. К настоящему времени аппарат провел более 128 мин, бросая вызов гравитации, и преодолел на Марсе 17,7 км, что зафиксировано в бортовом журнале миссии.

Ingenuity поднялся в марсианское небо 18 января 2024 года, чтобы совершить быстрый вертикальный джиг и убедиться, что все его системы по-прежнему работают без сбоев после неожиданной ранней посадки во время предыдущего полета, как сообщает НАСА. В то время как шестиколесный ровер Perseverance отправился на поиски древних секретов микробной жизни на Красной планете, Ingenuity занимается своими собственными исследованиями в условиях высокого полета.

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Вертолет Ingenuity уже не раз уходил в молчание на длительное время. Отключение связи произошло во время 52-го полета вертолета 26 апреля 2022 года, когда он спускался для посадки в кратере Джезеро. В июне 2022 года связь с вертолетом не удавалось установить в течение 63 дней. При помощи ровера Perseverance Ingenuity вышел на связь 28 июня 2022 года.