Команда миссии сразу же установила связь с аппаратом после посадки, но возникли проблемы, когда солнечная батарея не смогла выработать электроэнергию.

Первый японский лунный аппарат успешно приземлился на поверхность Луны 20 января 2024 года. Несмотря на этот исторический подвиг, совершенный луноходом для исследования Луны (SLIM), проблемы все еще остаются.

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Команда миссии сразу же установила связь с аппаратом после посадки, но возникли проблемы, когда солнечная батарея с трудом вырабатывала электричество. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение отключить лунный шаттл спустя почти три часа после исторической посадки. Для того чтобы избежать проблем с перезапуском, команда управления полетами дистанционно отключила батареи незадолго до 3:00 утра по японскому времени, когда оставалось 12% энергии. Прежде чем отключить батареи, команда смогла извлечь все технические данные и изображения, записанные на этапах спуска и приземления.

Если солнечный свет не попадет на солнечные батареи, миссия может завершиться слишком рано. После исторического приземления Япония стала пятой страной, совершившей мягкую посадку на Луну, присоединившись к Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю и Индии.

Тем временем команда JAXA продолжит анализ полученных данных о посадке. В частности, в ходе анализа будет определено, достиг ли SLIM своей цели - приземлиться в пределах 100 м от выбранного места вблизи кратера Шиоли. Ожидается, что после того, как солнечные батареи начнут функционировать, миссия изучит породы в кратере, раскрыв ключевые детали о скрытых водных ресурсах Луны. Кроме того, в этом районе будут получены сведения об обнаженной мантии Луны.

Аппарат был запущен 6 сентября 2023 года в качестве технологической демонстрационной миссии, чтобы показать точную посадку на лунную поверхность. Если данные подтвердят точную посадку, то эта технология может помочь космическим агентствам высаживать роботизированные зонды на различных лунных участках и даже на характерных рельефах небесных тел в нашей Солнечной системе.

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Несмотря на то, что миссия SLIM столкнулась с трудностями, в том числе с неопределенностью в отношении выработки электроэнергии, JAXA сохраняет оптимизм. На этой неделе агентство готовится сделать новые заявления о результатах миссии и статусе аппарата SLIM.