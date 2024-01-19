Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
Исследователи разработали искусственные электростанции в виде крошечных листочков, которые используют энергию ветра и дождя.

реклама

Исследователи представили разработку в области возобновляемых источников энергии, создав искусственные электростанции.

реклама

Эти инновационные генераторы энергии имеют форму крошечных устройств в виде листьев, которые эффективно преобразуют энергию ветра и дождя в электричество. Команда под руководством Равиндера Дахия интегрировала эти миниатюрные сборщики энергии в искусственные растения, сделав значительный шаг вперед в поисках источников энергии.

В то время как традиционные методы, такие как солнечные панели и ветряные турбины, полагаются на отдельные источники для производства энергии, искусственные электростанции стремятся максимизировать эффективность, используя и ветер, и дождь. В отличие от солнечных панелей, которые становятся неэффективными после захода солнца, и ветряных турбин, которые зависят от ветра, новая технология может одновременно получать энергию из различных возобновляемых источников.

В этом новаторском проекте исследователи использовали два разных типа сборщиков энергии. Первый - это трибоэлектрический наногенератор (TENG), предназначенный для сбора кинетической энергии ветра. Состоящий из слоев нейлоновых нановолокон, тефлона и медных электродов, TENG генерирует электричество, когда его слои прижимаются друг к другу, преобразуя статические заряды в полезный ток. Второй коллектор, генератор энергии на основе капель (DEG), использует капли дождя для получения энергии. Сконструированный из тефлона и проводящей ткани, выступающих в качестве электродов, DEG производит небольшой ток и высокое напряжение, когда капли дождя попадают на один из электродов.

В оптимальных условиях TENG вырабатывал 252 вольта, а DEG - 113 вольт, хотя и на короткое время. Объединив оба коллектора, исследователи установили DEG на TENG и вмонтировали листовидные версии в искусственное растение. При симуляции естественных условий ветра и дождя листовидные генераторы продемонстрировали свой потенциал, обеспечив питание 10 светодиодных ламп кратковременным мерцанием. Это доказательство концепции является важной вехой, позволяющей предположить, что устройство искусственной электростанции может развиться в более крупные системы или сети электростанций, обеспечивающих чистую энергию из собственных природных источников.

Исследователи представляют себе будущее, в котором эти искусственные электростанции, способствуют созданию устойчивых и чистых энергетических решений. Этот подход позволяет устранить ограничения традиционных источников энергии и открывает перспективные пути для дальнейших исследований и разработок в области сбора энергии из нескольких источников.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку спрос на экологичные и эффективные энергетические решения продолжает расти, искусственные электростанции представляют собой значительный шаг вперед на пути к более экологичному и устойчивому будущему.

#технологии #devchidable #возобновляемые источники энергии #электростанции #искусственные электростанции
Источник: pubs.acs.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
21
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
6
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
14
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
18
В России создали новый способ производства компьютерных плат
2
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
2
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Владельцы каналов WhatsApp теперь могут отправлять голосовые сообщения
+
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
5
Kärcher меняет расцветку
1
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
18
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
46
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
57
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
7
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
17
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
33
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
15:59
Все уже забыли WD10EARS, тормозной advanced format и проблемы с выравниванием разделов. И да, они в итоге посдыхали.
Seagate запускает платформу Mozaic 3+ для жестких дисков с технологией HAMR и объемом 30 ТБ
Опричник
15:55
А что, любой человек обязан знать как это делать? Или это настолько часто происходит, что оттачивается до автоматизма?
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Андрей
15:54
Кому нужен этот прокод, на котором автор хочет срубить 1000 спасибо? В свободном доступе есть более выгодные.
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
RandomXP
15:54
При озвучивании бюджета в 40 000 р надо было послать и сказать, что игровой комп начинается от 100 килорублей. Норм для FHD - 220 Для 4к - от 400
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
kitava
15:47
Для эффективных блокировок необходимо сделать контент платным. Оплату производить по карте с отображением в транзации, что покупается контент 18+.
Reuters: стоимость программы новой американской МБР Sentinel превысила $96 миллиардов
Obscury
15:43
И как преступники купят за криптовалюты дома, машины, яхты и прочие в стране ЕС, если нельзя больше 1000 евро использовать в темную?
Европейские политики берут наличные жителей ЕС под контроль – вводится лимит на оплату до $10 000
El Grechko
15:43
Зависит от операционки. Сам по себе торрент подразумевает запись малыми кусками в случайном порядке, что приведет к усилению записи. Если операционка этим озаботится, будет писать большими блоками, ес...
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Артём Николаев
15:42
Тогда очень сильно перестраховывались. В Cricial M4 64 ГБ 2011 года вкачивали петабайт. А сейчас как с запланированным износом - случайно сильно больше он не проработает.
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
nonses84
15:42
Просто достали уже эти рекламщики
Авторы подкастов нашли новый способ дополнительного заработка от рекламы
Alex Z
15:41
flex на 160Вт и корпус itx.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем