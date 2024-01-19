Исследователи разработали искусственные электростанции в виде крошечных листочков, которые используют энергию ветра и дождя.

Исследователи представили разработку в области возобновляемых источников энергии, создав искусственные электростанции.

реклама

Эти инновационные генераторы энергии имеют форму крошечных устройств в виде листьев, которые эффективно преобразуют энергию ветра и дождя в электричество. Команда под руководством Равиндера Дахия интегрировала эти миниатюрные сборщики энергии в искусственные растения, сделав значительный шаг вперед в поисках источников энергии.

В то время как традиционные методы, такие как солнечные панели и ветряные турбины, полагаются на отдельные источники для производства энергии, искусственные электростанции стремятся максимизировать эффективность, используя и ветер, и дождь. В отличие от солнечных панелей, которые становятся неэффективными после захода солнца, и ветряных турбин, которые зависят от ветра, новая технология может одновременно получать энергию из различных возобновляемых источников.

В этом новаторском проекте исследователи использовали два разных типа сборщиков энергии. Первый - это трибоэлектрический наногенератор (TENG), предназначенный для сбора кинетической энергии ветра. Состоящий из слоев нейлоновых нановолокон, тефлона и медных электродов, TENG генерирует электричество, когда его слои прижимаются друг к другу, преобразуя статические заряды в полезный ток. Второй коллектор, генератор энергии на основе капель (DEG), использует капли дождя для получения энергии. Сконструированный из тефлона и проводящей ткани, выступающих в качестве электродов, DEG производит небольшой ток и высокое напряжение, когда капли дождя попадают на один из электродов.

В оптимальных условиях TENG вырабатывал 252 вольта, а DEG - 113 вольт, хотя и на короткое время. Объединив оба коллектора, исследователи установили DEG на TENG и вмонтировали листовидные версии в искусственное растение. При симуляции естественных условий ветра и дождя листовидные генераторы продемонстрировали свой потенциал, обеспечив питание 10 светодиодных ламп кратковременным мерцанием. Это доказательство концепции является важной вехой, позволяющей предположить, что устройство искусственной электростанции может развиться в более крупные системы или сети электростанций, обеспечивающих чистую энергию из собственных природных источников.

Исследователи представляют себе будущее, в котором эти искусственные электростанции, способствуют созданию устойчивых и чистых энергетических решений. Этот подход позволяет устранить ограничения традиционных источников энергии и открывает перспективные пути для дальнейших исследований и разработок в области сбора энергии из нескольких источников.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку спрос на экологичные и эффективные энергетические решения продолжает расти, искусственные электростанции представляют собой значительный шаг вперед на пути к более экологичному и устойчивому будущему.