Цукерберг рассказал о реорганизации Meta в сфере ИИ и масштабной покупке GPU, а также заявил, что компания собирается сблизить две команды ИИ в Meta ближе друг к другу, поскольку планирует расширить обе группы.

Компания Meta* реорганизует свои исследовательские группы по искусственному интеллекту (ИИ), чтобы создать ИИ общего назначения (AGI) - форму ИИ, которая может сравниться с человеческим интеллектом или превзойти его. Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, заявил, что реорганизация поможет компании ускорить свои исследования и усовершенствовать метавселенную.

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На 19 января 2024 года Meta имеет две отдельные группы, занимающиеся исследованиями в области ИИ: группу фундаментальных исследований ИИ (FAIR), которая была создана в 2013 году, и группу, занимающуюся созданием генеративного ИИ для пользователей своих приложений. Цукерберг заявил, что компания намерена сблизить эти две команды, поскольку планирует расширить обе группы. Цукерберг не сообщил, сколько новых сотрудников будет нанято для работы в области ИИ, но этот шаг имеет большое значение, учитывая, что с 2022 года компания сократила более 20 тыс. рабочих мест.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, принадлежащем Meta, Цукерберг заявил, что изменения поддержат долгосрочные цели по созданию общего интеллекта, его ответственному открытому использованию и обеспечению его доступности и полезности для всех в повседневной жизни. Цукерберг также сказал, что изменения позволят Meta стать ведущей компанией в области ИИ в условиях жесткой конкуренции среди компаний и проектов генеративного ИИ.

AGI был основным интересом для многих из этих компаний, включая X.Ai Илона Маска, OpenAI и Google. Теперь Цукерберг направляет на это дело огромные ресурсы Meta. В видеоролике Instagram Reels, Цукерберг сообщил, что компания планирует приобрести около 350 тыс. высокопроизводительных графических процессоров H100 от Nvidia, чтобы обеспечить вычислительную мощность для достижения своих целей в AGI. По словам Цукерберга, AGI в конечном итоге сможет обеспечить работу широкого спектра передовых сервисов и устройств, включая более совершенные цифровые помощники, очки дополненной реальности и многое другое. Компания стремится создать лучшие ИИ-помощники, ИИ для разработчиков, ИИ для бизнеса и многое другое, добавив, что для этого потребуются достижения во всех областях ИИ.

Чип H100 является самым передовым в истории Nvidia и, как утверждается, особенно хорошо подходит для обучения больших языковых моделей, на которых работает генеративный ИИ, такой как ChatGPT. Чип H100 продается по цене от $25 тыс. до $30 тыс., а на eBay за него можно выручить более $40 тыс. Несмотря на то, что Meta получит некоторую скидку за оптовые закупки, она все равно, скорее всего, потратит на графические процессоры более $9 млрд. Графические процессоры H100 будут добавлены к инфраструктуре, содержащей около 600 тыс. аналогов H100, что может означать, что компания также массово закупает конкурирующие чипы, такие как новый ускоритель ИИ Instinct M1300X от AMD.

Связывание работы компании в области ИИ с метавселенной - не новая стратегия для Цукерберга, который провел большую часть прошлогоднего мероприятия Connect, пропагандируя генеративный ИИ. Однако она может оказаться рискованной. Метавселенная Цукерберга все еще не получила широкого понимания или особой популярности. Но Цукерберг, похоже, считает, что ситуация может измениться по мере того, как компания будет совершенствовать свои умные очки и встроенный в них ИИ.

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