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Голландская компания Guard From Above, известная своими инновационными разработками беспилотников, представила Evolution Eagle. Передовая платформа для скрытого наблюдения, разработанная с учетом военных потребностей и вдохновленная самой природой.
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Evolution Eagle - это не просто дрон, по словам инженеров, это стратегический шедевр. Созданный по образу и подобию настоящего орла, этот дистанционно управляемый самолет с фиксированным крылом бросает вызов традиционной эстетике беспилотников. Имитируя размер, форму и цвет своего птичьего собрата, Evolution Eagle отличается от обычных беспилотников, обеспечивая скрытность, необходимую для военного наблюдения. В отличие от других устройств, похожих на птиц, это устройство использует два передних пропеллера для приведения в движение. Такое конструктивное решение упрощает механику дрона, продлевая срок службы его батареи и обеспечивая эффективность работы.
Эмулируя полет орлов, Evolution Eagle может скользить на тепловых восходящих потоках, что соответствует естественному поведению его пернатого вдохновителя. Это позволяет экономить заряд батареи и временно отключать двигатели - функция, необходимая для миссий, требующих бесшумности и скрытности.
Настоящие орлы обычно не издают высоких звуков, как и Evolution Eagle. Эта способность бесшумного скольжения обеспечивает значительное тактическое преимущество, гарантируя, что дрон от первого лица останется незамеченным во время критических операций.
Управляемый с помощью системы First Person View (FPV), Evolution Eagle обеспечивает прямую трансляцию с поля боя. Система FPV позволяет удаленным пилотам осуществлять навигацию и принимать решения в режиме реального времени, обеспечивая эффективное наблюдение и разведку. Конструкция дрона включает в себя отсек для полезной нагрузки в задней части, где можно разместить различное оборудование, например, тепловизор, картографическую камеру или систему противодействия дронам. Такая адаптивность повышает эффективность использования дрона в различных сценариях.
Evolution Eagle отвечает различным потребностям миссий, предлагая ряд дополнительных полезных нагрузок, таких как дневная камера, тепловизионная камера, кинетический перехват C-UAS и 3D-картографирование. Такая универсальность позволяет военным настраивать беспилотник в соответствии с конкретными оперативными требованиями, повышая его эффективность в различных сценариях. Беспилотник можно собрать за три минуты в одобренном TSA кейсе для переноски. Такая портативность обеспечивает конечным пользователям возможность быстрой транспортировки и развертывания дронов в критических ситуациях, сводя к минимуму время простоя и повышая эффективность работы.
Конструкция Evolution Eagle исключает необходимость использования специализированных систем запуска, позволяя запускать его вручную, не требуя взлетно-посадочной полосы.