Компания Guard From Above представляет революционный беспилотник Evolution Eagle, имитирующий природный дизайн.

Голландская компания Guard From Above, известная своими инновационными разработками беспилотников, представила Evolution Eagle. Передовая платформа для скрытого наблюдения, разработанная с учетом военных потребностей и вдохновленная самой природой.

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Evolution Eagle - это не просто дрон, по словам инженеров, это стратегический шедевр. Созданный по образу и подобию настоящего орла, этот дистанционно управляемый самолет с фиксированным крылом бросает вызов традиционной эстетике беспилотников. Имитируя размер, форму и цвет своего птичьего собрата, Evolution Eagle отличается от обычных беспилотников, обеспечивая скрытность, необходимую для военного наблюдения. В отличие от других устройств, похожих на птиц, это устройство использует два передних пропеллера для приведения в движение. Такое конструктивное решение упрощает механику дрона, продлевая срок службы его батареи и обеспечивая эффективность работы.

Эмулируя полет орлов, Evolution Eagle может скользить на тепловых восходящих потоках, что соответствует естественному поведению его пернатого вдохновителя. Это позволяет экономить заряд батареи и временно отключать двигатели - функция, необходимая для миссий, требующих бесшумности и скрытности.

Настоящие орлы обычно не издают высоких звуков, как и Evolution Eagle. Эта способность бесшумного скольжения обеспечивает значительное тактическое преимущество, гарантируя, что дрон от первого лица останется незамеченным во время критических операций.

Управляемый с помощью системы First Person View (FPV), Evolution Eagle обеспечивает прямую трансляцию с поля боя. Система FPV позволяет удаленным пилотам осуществлять навигацию и принимать решения в режиме реального времени, обеспечивая эффективное наблюдение и разведку. Конструкция дрона включает в себя отсек для полезной нагрузки в задней части, где можно разместить различное оборудование, например, тепловизор, картографическую камеру или систему противодействия дронам. Такая адаптивность повышает эффективность использования дрона в различных сценариях.





Evolution Eagle отвечает различным потребностям миссий, предлагая ряд дополнительных полезных нагрузок, таких как дневная камера, тепловизионная камера, кинетический перехват C-UAS и 3D-картографирование. Такая универсальность позволяет военным настраивать беспилотник в соответствии с конкретными оперативными требованиями, повышая его эффективность в различных сценариях. Беспилотник можно собрать за три минуты в одобренном TSA кейсе для переноски. Такая портативность обеспечивает конечным пользователям возможность быстрой транспортировки и развертывания дронов в критических ситуациях, сводя к минимуму время простоя и повышая эффективность работы.

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Конструкция Evolution Eagle исключает необходимость использования специализированных систем запуска, позволяя запускать его вручную, не требуя взлетно-посадочной полосы.