В 2023 году, несмотря на опасения устаревания рабочих мест, ИИ повысил зарплаты в сфере технологий, увеличив разрыв в оплате труда между ИТ и другими сферами на 36%.

Хотя искусственный интеллект (ИИ) вызвал у многих опасения по поводу устаревания рабочих мест в 2023 году, технология также повысила зарплаты в сфере ИТ в целом, увеличив разрыв в оплате труда между ИТ и другими сферами на 36%. Это следует из анализа Bizreport, в котором учитывались названия вакансий, зарплаты, местоположение и стаж работы на восьми различных платформах, а также статистические данные Бюро трудовой статистики США.

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В результате выяснилось, что зарплаты в сфере ИИ на 78% выше, чем в других профессиях, но наибольший разрыв в зарплатах наблюдается у тех, кто занимает младшие позиции. Зарплаты сотрудников, занятых в сфере ИИ, на начальном уровне были на 12 % выше, чем в других сферах деятельности, а на среднем и старшем уровнях разница составила 58% и 49% соответственно. Очевидно, что работникам, ориентированным на вознаграждение, не помешает повысить квалификацию в области машинного обучения, быстрого проектирования, глубокого обучения, компьютерного зрения и обработки естественного языка.

Зарплаты в области компьютерных наук всегда были высокими, но с 2022 по 2023 год зарплаты в США значительно выросли на 46%, и в значительной степени это объясняется спросом на специалистов, занятых в сфере ИИ. В 2023 году 30% рабочих мест в области компьютерных наук были связаны с ИИ, а в 2024 году на рынке потенциально будет более 131 тыс. рабочих мест, связанных с ИИ.

Хотя большинство штатов предлагают сравнительно высокие зарплаты за работу, связанную с данной технологией, в Коннектикуте самая высокая средняя зарплата за работу с ИИ - $178 тыс., а в Аризоне самая высокая зарплата, указанная в анализе, - $450 тыс. для системного архитектора. Среди других высокооплачиваемых должностей и зарплат были отмечены следующие: Менеджер по инженерным вопросам, машинному обучению, удовлетворенности пользователей в Калифорнии - $407 тыс., исследователь машинного обучения в Арканзасе - $410 тыс. и $402 тыс. для руководителя исследовательской группы ИИ в Колорадо. Стоит заметить, что все зарплаты указываются за год, а не за месяц, как привыкли в России.

По результатам анализа, самая низкая зарплата за самую высокооплачиваемую работу в сфере ИИ была предложена в штате Вайоминг - $192 тыс. за должность архитектора программного обеспечения - облачного AI/ML. В Вашингтоне, Висконсине и Западной Вирджинии средняя зарплата в области ИИ оказалась ниже $200 тыc.

В целом по 55 штатам самые высокие зарплаты были зафиксированы на следующих должностях: cистемный архитектор ИИ, исследователь/инженер машинного обучения, инженерный менеджер, старший инженер-программист (Frontend) - прикладной ИИ, руководитель группы исследований ИИ, исследователь машинного обучения, технический архитектор продаж - ИИ, архитектор ИИ и старший специалист по изучению данных.