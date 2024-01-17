Этот инструмент может помочь пациентам и врачам принимать обоснованные решения о лечении.

Группа исследователей из Мичиганского университета здравоохранения разработала инструмент искусственного интеллекта, который может этому помочь. Инструмент может с высокой точностью предсказать вероятность смерти или осложнений после чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ). Технология основанна на алгоритме машинного обучения под названием XGBoost, использует данные более чем 20 факторов, таких как возраст, артериальное давление и уровень холестерина, чтобы рассчитать для больного балл риска.

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В случае если у больных закупорена артерия, то им может понадобиться процедура, называемая ЧКВ, чтобы прочистить ее. Операция включает в себя установку в кровеносный сосуд крошечного воздушного шарика или металлической трубки с сеткой, называемой стентом, чтобы улучшить приток крови к сердцу. Но ЧКВ не лишено риска. Иногда она может вызвать кровотечение, повреждение почек или даже смерть.

Исследователи протестировали этот инструмент на данных более 100 тыс. пациентов, прошедших ЧКВ в Мичигане в период с 2018 по 2021 год. Исследователи обнаружили, что этот инструмент лучше, чем другие существующие модели, предсказывает такие исходы, как смерть, серьезное кровотечение и переливание крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Этот инструмент не только умный, но и удобный для пациентов. Исследователи сотрудничали с Консультативным советом пациентов ЧКВ, чтобы разработать инструмент таким образом, чтобы его было легко понять и использовать. Инструмент доступен в виде веб-приложения и мобильного приложения, так что пользователи могут получить к нему доступ в любое время и в любом месте.

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Этот инструмент поможет пациентам и врачам принимать обоснованные решения о лечении. Он также поможет пользователям узнать о потенциальных рисках и преимуществах ЧКВ. Используя этот инструмент, они смогут быть более уверенными и контролировать свое здоровье. Исследователи надеются, что этот инструмент повысит качество и безопасность ЧКВ.