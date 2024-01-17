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Пережившие инсульт восстанавливают контроль над жизнью с помощью устройства в виде «умной перчатки»
Это носимое устройство может помочь людям, пережившим инсульт, восстановить функции рук.

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Новая носимая технология, разработанная исследователями из Университета Британской Колумбии (UBC), может дать надежду тем, кто пережил инсульт и хочет восстановить функции руки. Носимое устройство представляет собой «умную перчатку», которая может отслеживать и передавать движения рук и пальцев пользователя во время реабилитационных упражнений.

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Инсульт на январь 2024 года одна из основных причин инвалидности во всем мире, от которой ежегодно страдают миллионы людей. Одним из наиболее распространенных и разрушительных последствий инсульта является потеря функции руки, что может серьезно ухудшить способность выполнять повседневную деятельность и снизить качество жизни.

Устройство станет частью пилотного исследования, в котором примет участие группа людей, переживших инсульт в Канаде. Пациенты будут носить перчатку, выполняя упражнения под наблюдением профессора медицины из UBC и известного эксперта по реабилитации после инсульта Дженис Энг. По словам доктора Энг, «умная перчатка» поможет отслеживать прогресс пациента и обеспечит обратную связь для улучшения программ упражнений.

Устройство – это результат сотрудничества доктора Энга с доктором Пейманом Сервати, профессором электротехники и компьютерной инженерии в UBC, и Арвином Ташакори, его аспирантом. Они также являются основателями компании стартапа Texavie, специализирующегося на умном текстиле и носимых устройствах.

«Умная перчатка» сделана из эластичной ткани, которая содержит сеть сенсорных нитей и датчиков давления. Эти датчики могут обнаруживать и фиксировать даже самые незначительные движения рук и пальцев, а также силу захвата и передавать их по беспроводной связи на компьютер или смартфон.

На прошлой неделе доктор Сервати и его команда опубликовали в журнале Nature Machine Intelligence статью, в которой описали технические детали и достижения устройства. Технология очень точная и быстрая, она способна определять небольшие растяжения и давления и предсказывать движения с точностью не менее 99%, что соответствует производительности дорогостоящих камер захвата движения. У устройства есть и другие преимущества перед существующими на рынке продуктами. Она беспроводная и удобная, а после извлечения батареи ее можно легко постирать.

Умная перчатка - это инструмент для восстановления после инсульта, а также инструмент для других областей, связанных с участием и взаимодействием. По словам разработчиков, устройство предполагает плавный переход перчатки на потребительский рынок с постоянным совершенствованием в сотрудничестве с различными промышленными партнерами. Ученые видят потенциальные возможности применения в виртуальной и дополненной реальности, анимации и робототехнике своего устройства.

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Данное устройство является замечательным примером того, как междисциплинарные исследования могут привести к инновационным решениям, способным улучшить жизнь многих людей. Ученые надеются, что их технология вдохновит на дальнейшие исследования и разработки в области умного текстиля и носимых устройств.

#технологии #медицина #инсульт #реабилитационная терапия #реабилитация #«умная перчатки» #университет британской колумбии
Источник: nature.com
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