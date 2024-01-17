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Пентагон заключил контракты на производство спутников с L3Harris, Lockheed Martin, Sierra Space
Компания Sierra Space, стоящая за космическим самолетом Dream Chaser и космической станцией Orbital Reef, была выбрана Агентством космических разработок для создания 18 спутников для системы слежения второго транша.

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Агентство космических разработок (SDA) объявило победителей трех контрактов общей стоимостью $2,5 млрд на создание 54 спутников для слоя слежения Tranche 2 (T2), ключевого компонента космической архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Это сеть низкоорбитальных спутников, которые будут обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, слежение за ракетами и противоракетную оборону для США и их союзников.

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Контракты получили три фирмы: Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space - новый участник в пуле основных поставщиков SDA. Каждая фирма построит по 18 спутников для слоя слежения Т2, который будет состоять из 48 спутников с инфракрасными датчиками широкого обзора для предупреждения и слежения за ракетами и шести спутников с инфракрасными датчиками качества управления огнем для противоракетной обороны. Датчики качества управления огнем могут генерировать точные следы приближающихся ракет, которые могут направлять перехватчики для их уничтожения.

Контракты заключены следующим образом: L3Harris Technologies получит $919 млн, Lockheed Martin - $890 млн, а Sierra Space - $740 млн. Эти контракты основаны на модели прототипного соглашения, которая позволяет SDA использовать инновации и гибкость коммерческой космической отрасли.

Директор SDA Дерек Турнеар отметил, что уровень слежения T2 будет развиваться на основе возможностей уровня слежения Tranche 1, запуск которого ожидается в 2024 году. Уровень слежения T2 добавит датчики управления огнем противоракетной обороны, которые усилят миссию противоракетной обороны PWSA. Датчики управления огнем основаны на инвестициях Агентства по противоракетной обороне в программу Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors (HBTSS) и новых промышленных подходах.

Уровень слежения является одним из двух основных уровней PWSA, наряду с транспортным уровнем, который обеспечивает низкую задержку данных и коммуникационные каналы между спутниками и землей. Следящий и транспортный уровни будут работать вместе, чтобы обеспечить передовое слежение за ракетами из космоса. После полного развертывания группировка T2 будет насчитывать около 270 действующих спутников.

Sierra Space, дочерняя компания Sierra Nevada, - новичок на январь 2024 года в пуле основных поставщиков SDA, но не в космической отрасли. Компания известна своим космическим самолетом Dream Chaser, который предназначен для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию и другие орбитальные станции. Sierra Space также разрабатывает коммерческую космическую станцию Orbital Reef, которая будет предлагать различные услуги и возможности для исследований, производства и туризма в космосе.

Президент Sierra Space Фатих Озмен заявил, что для компании большая честь быть выбранной SDA для выполнения контракта на создание слоя слежения T2. Озмен добавил, что их спутники будут использовать отечественное проверенное наследие и опыт в области космических систем, а также наши партнерские отношения с ведущими поставщиками датчиков и пусковых систем.

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SDA заявила, что запуск и досрочное исполнение контрактов будут осуществляться в рамках непрерывной резолюции. Ведомство предупредило, что запланированное исполнение может быть сорвано, если полный бюджет обороны не будет принят до конца марта 2024 года. SDA планирует запустить первую партию спутников T2 к 2026 году.

#сша #технологии #военные технологии #пентагон #спутники #lockheed martin #l3harris #sierra space #противоракетная оборона #агентство космических разработок
Источник: sierraspace.com
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