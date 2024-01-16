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devchidable
ИТ-система обработки данных для поиска пришельцев получила модернизацию
Институт SETI при поддержке проекта российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Listen и Национальной радиоастрономической обсерватории США сообщил о начале реализации самого масштабного в истории эксперимента по поиску внеземных цивилизаций.

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Институт поиска внеземного разума (SETI) только что получил значительную модернизацию. Теперь он может сканировать не тысячи, а сотни тысяч (возможно, миллионы) звезд за раз. Это также позволит SETI исследовать около 80% ночного неба зенита в поисках внеземных техносигнатур.

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Для справки, техносигнатуры - это свидетельства или индикаторы использования передовых технологий за пределами нашей Солнечной системы, которые могут указывать на существование инопланетян. Это могут быть радиосигналы, световые или лазерные излучения, атмосферные химические сигнатуры, мегаструктуры вроде сфер Дайсона и т. д. В случае SETI, как правило, сканируют небо в поисках сигналов, лежащих в диапазоне от 0,75 до 50 ГГц.

Этот диапазон частот выбран по нескольким основным причинам. Первая заключается в том, что частоты ниже 0,75 ГГц обычно используются человеческой техникой для телекоммуникаций и, таким образом, создают много шума. Среди других причин - относительная прозрачность атмосферы Земли для радиоволн этого диапазона. В него также входят микроволновые диапазоны, которые обычно указывают на присутствие нейтрального водорода 1,42 ГГц и молекулы гидроксила 1,72 ГГц, что может свидетельствовать о наличии воды.

Новое сотрудничество между SETI и Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) называется Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster (COSMIC). Он работает на очень большом массиве радиотелескопов им. Карла Янски в Нью-Мексико. Издание Space ранее сообщало о том, что COSMIC может использовать VLA Sky Survey (VLASS) в своих интересах. VLASS начал свой третий цикл наблюдений в январе 2023 года и собирает необработанные данные с помощью 27-лучевой радиосистемы. COSMIC получает копию данных до того, как VLA их обработает, что позволяет ученым SETI обрабатывать данные по своему усмотрению и в режиме реального времени.

Система COSMIC также была разработана с учетом будущих модернизаций, что позволяет ей оставаться в авангарде экспериментов SETI. Одной из возможных модернизаций может стать увеличение числа объектов, которые можно наблюдать одновременно. Кроме того, можно внедрить алгоритмы машинного обучения, чтобы еще эффективнее анализировать данные.

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В базе данных COSMIC уже проанализировано около полумиллиона радиоисточников, и подробности первых шести месяцев проекта описаны в новой статье ведущего автора Тремблея. Таким образом, если инопланетяне существуют, то, несомненно, это лишь вопрос времени, когда ученые найдут какие-то доказательства.

#технологии #космос #devchidable #исследования космоса #seti #институт #институт поиска внеземного разума #ит-системы
Источник: iopscience.iop.org
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